首爾「淪陷」了？紫色玫瑰攻佔聖水洞 再現英式時髦

繼先前與倫敦Norman’s Cafe合作之後，Burberry近日將倫敦精神再發揚，品牌宣佈將「Burberry Streets城市體驗計劃」前進亞洲，於韓國首爾開設了Seongsu Rose快閃店，除了以神秘的紫色展開風格領域，並邀請全智賢、李鍾碩、南亞太地區品牌大使泰星Bright Vachirawit到場出席。

期間限定的Seongsu Rose快閃店融入了各種沈浸式體驗、裝置，而新任總監Daniel Lee為品牌重新形塑的魔幻紫色、玫瑰印花，以及EKD戰馬騎士徽標（Equestrian Knight Design）都能在此體現。由於快閃店內再裝置了以英國玫瑰啟發的花瓣迷宮，迷宮內的花瓣、莖葉並皆為手工雕刻，以呼應傳統的工藝精神，以及Burberry 2023秋冬服裝飾品；於此同時，Seongsu Rose並延續Burberry先前與Norman’s Cafe的合作，將多道經典英式小吃：如炸薯條、炸魚搭配塔塔醬重現店中。