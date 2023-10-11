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首爾「淪陷」了？紫色玫瑰攻佔聖水洞 再現英式時髦
繼先前與倫敦Norman’s Cafe合作之後，Burberry近日將倫敦精神再發揚，品牌宣佈將「Burberry Streets城市體驗計劃」前進亞洲，於韓國首爾開設了Seongsu Rose快閃店，除了以神秘的紫色展開風格領域，並邀請全智賢、李鍾碩、南亞太地區品牌大使泰星Bright Vachirawit到場出席。
期間限定的Seongsu Rose快閃店融入了各種沈浸式體驗、裝置，而新任總監Daniel Lee為品牌重新形塑的魔幻紫色、玫瑰印花，以及EKD戰馬騎士徽標（Equestrian Knight Design）都能在此體現。由於快閃店內再裝置了以英國玫瑰啟發的花瓣迷宮，迷宮內的花瓣、莖葉並皆為手工雕刻，以呼應傳統的工藝精神，以及Burberry 2023秋冬服裝飾品；於此同時，Seongsu Rose並延續Burberry先前與Norman’s Cafe的合作，將多道經典英式小吃：如炸薯條、炸魚搭配塔塔醬重現店中。
此外Burberry 2023秋冬大秀上討論度極高的「熱水袋」也正式量產，並將在同條街上開幕專賣鞋履與熱水袋的兩間專門店中進行陳列販售， Seongsu Rose快閃店已由即日起展開，地址為演武場路 73號，將持續至2023年11月5日（周日），此後「Burberry Streets城市體驗計劃」並將移師上海，至於落腳何處，會否有不同明星與明星商品的來到？且讓人拭目以待。
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