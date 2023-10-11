快訊

主播也下不了手！預訂春節國旅4間房2晚要價逾10萬 嚇到改在家打麻將

滅火器走錯路怨警未助開道還被嗆 盧秀燕用美食致歉：我做東

雇主發獎金紅利占比創史上新高 為何對勞工不是好事？

台灣唯一上榜！台北遠東香格里拉獲選「2023最佳酒店」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「馬可波羅酒廊」擁有城市高樓美景 是台北知名高空景觀酒吧。圖/台北遠東香格里拉提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「馬可波羅酒廊」擁有城市高樓美景 是台北知名高空景觀酒吧。圖/台北遠東香格里拉提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全台唯一！台北遠東香格里拉榮獲全球知名旅遊雜誌Condé Nast Traveler讀者之選「2023年最佳酒店」，這是根據全球超過52萬名讀者所提交的旅行和入住體驗，以及最難忘的旅遊勝地調查問券，為國際旅遊業歷史悠久且具影響力的評選，台北遠東香格里拉是台灣唯一上榜酒店。

康泰納仕旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》為全球極具權威的旅遊雜誌，曾多次獲得「美國國家雜誌獎」，已連續舉辦36屆的年度讀者之選，於日前公布2023讀者之選得獎名單。該獎項是康泰納仕旅遊者雜誌將亞洲分為六區，包含中國、港澳、日本、新加坡、東南亞以及亞洲其他地區，由讀者們票選出最佳酒店。遠東香格里拉不僅是全台唯一上榜酒店，還以97.31高分榮登「最佳酒店」的殊榮。

台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東（Marco Vazzoler）表示，「我們備感榮耀，也感謝來自世界各地讀者們的喜愛與鼓勵，能夠獲得國際獎項的殊榮，對飯店全體員工別具意義，藉此，我也要感謝團隊努力不懈地提供香格里拉經典優質的服務與體驗，這項榮譽是屬於團隊每一個人的！」

為了讓旅客慢遊台北、盡情體驗屢獲殊榮的香格里拉精緻服務，台北遠東香格里拉即日起至12月30日推出連續入住三晚享8折優惠，可選擇超豪華客房、尊榮家庭房或雅仕套房，並享用大廳茶軒或李白居迎賓飲品、水果、免費使用健身俱樂部、頂樓景觀恆溫泳池以及免費停車等禮遇，平均每晚6,800+15.5%元起。詳情可洽：02-2376-3266，或查官網：https://lihi2.com/YcLsA

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「上海醉月樓」提供經典中華美食，擁有高樓城市美景。圖/台北遠東香格里拉提供
「上海醉月樓」提供經典中華美食，擁有高樓城市美景。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉推出「城市奢旅三晚超值享受」住房專案，即日起至12月30日，入住三晚以上台北遠東香格里拉超豪華客房、尊榮家庭房或雅仕套房享8折優惠。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉推出「城市奢旅三晚超值享受」住房專案，即日起至12月30日，入住三晚以上台北遠東香格里拉超豪華客房、尊榮家庭房或雅仕套房享8折優惠。圖/台北遠東香格里拉提供
「遠東Café自助餐廳」擁有豐富多變的百款各國美味佳餚。圖/台北遠東香格里拉提供
「遠東Café自助餐廳」擁有豐富多變的百款各國美味佳餚。圖/台北遠東香格里拉提供
遠東集團董事長徐旭東(圖中)親自祝賀台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東(Marco Vazzoler)與飯店團隊獲獎。圖/台北遠東香格里拉提供
遠東集團董事長徐旭東(圖中)親自祝賀台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東(Marco Vazzoler)與飯店團隊獲獎。圖/台北遠東香格里拉提供
「香宮」主打精緻粵菜，優雅空間。圖/台北遠東香格里拉提供
「香宮」主打精緻粵菜，優雅空間。圖/台北遠東香格里拉提供
全球知名康泰納仕旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》2023讀者之選得獎名單，台北遠東香格里拉是台灣唯一獲獎酒店。圖/台北遠東香格里拉提供
全球知名康泰納仕旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》2023讀者之選得獎名單，台北遠東香格里拉是台灣唯一獲獎酒店。圖/台北遠東香格里拉提供

香格里拉 酒店

延伸閱讀

另類賞月提案！台灣跨界藝術家江心靜12幅月亮創作一次排開

台南遠東香格里拉推出「粉紅十月–寵愛自己下午茶」

4歲女童溺水…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀影片曝光

「我家，或許也是你家的故事」—IG超人氣插畫家李白新書首談家人關係

相關新聞

壽司郎18日起「漲價10元」！9款副餐調漲 拉麵、脆薯都變貴

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」宣佈，因原物料、國際運輸等各項費用的持續上漲，造成營運成本不斷增加、遠超負荷，因此自10月1...

走跳世界／走訪世外桃源 遊獵南投湖畔行宮

觀光資源豐富的南投，還能玩出哪些新創意？有行旅安排駐紮在全台最大湖泊畔的隱奢狩獵行宮，沿著山徑見習各路的創業者，看他們如...

台灣唯一上榜！台北遠東香格里拉獲選「2023最佳酒店」

全台唯一！台北遠東香格里拉榮獲全球知名旅遊雜誌Condé Nast Traveler讀者之選「2023年最佳酒店」，這是...

真女神都在拎！寧寧、泰勒絲隨性搭Versace新包甜又辣

凡賽斯（Versace）2023年秋冬，為備受歡迎的包包Greca Goddess系列新添了有提把的Greca Godd...

長榮酒店線上旅展拚好康 住宿券26折、餐券67折起

迎接秋高氣爽適合旅行的季節，長榮酒店搶先於10月11日起推出線上旅展超值優惠，集結國內六家酒店食宿明星商品，主推聯合住宿...

超牛！金牪戰斧牛排家常麵獲獎 即日起至24日第2碗5折

旅天下聯合國際旅行社（6961）投資餐飲事業金牪（ㄧㄢˋ）餐廳，曾以「酒藏牛肉麵」奪下2022年台北市牛肉麵國際大賞鮮食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。