台灣唯一上榜！台北遠東香格里拉獲選「2023最佳酒店」

全台唯一！台北遠東香格里拉榮獲全球知名旅遊雜誌Condé Nast Traveler讀者之選「2023年最佳酒店」，這是根據全球超過52萬名讀者所提交的旅行和入住體驗，以及最難忘的旅遊勝地調查問券，為國際旅遊業歷史悠久且具影響力的評選，台北遠東香格里拉是台灣唯一上榜酒店。

康泰納仕旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》為全球極具權威的旅遊雜誌，曾多次獲得「美國國家雜誌獎」，已連續舉辦36屆的年度讀者之選，於日前公布2023讀者之選得獎名單。該獎項是康泰納仕旅遊者雜誌將亞洲分為六區，包含中國、港澳、日本、新加坡、東南亞以及亞洲其他地區，由讀者們票選出最佳酒店。遠東香格里拉不僅是全台唯一上榜酒店，還以97.31高分榮登「最佳酒店」的殊榮。

台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東（Marco Vazzoler）表示，「我們備感榮耀，也感謝來自世界各地讀者們的喜愛與鼓勵，能夠獲得國際獎項的殊榮，對飯店全體員工別具意義，藉此，我也要感謝團隊努力不懈地提供香格里拉經典優質的服務與體驗，這項榮譽是屬於團隊每一個人的！」

為了讓旅客慢遊台北、盡情體驗屢獲殊榮的香格里拉精緻服務，台北遠東香格里拉即日起至12月30日推出連續入住三晚享8折優惠，可選擇超豪華客房、尊榮家庭房或雅仕套房，並享用大廳茶軒或李白居迎賓飲品、水果、免費使用健身俱樂部、頂樓景觀恆溫泳池以及免費停車等禮遇，平均每晚6,800+15.5%元起。詳情可洽：02-2376-3266，或查官網：https://lihi2.com/YcLsA。

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