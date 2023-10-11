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更輕更纖薄！新款PlayStation 5突襲登場 11月美國開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PlayStation推出全新款式PlayStation 5。圖／SIET提供
PlayStation推出全新款式PlayStation 5。圖／SIET提供

趕在黑五、耶誕購物節之前，PlayStation宣布推出更輕薄外型的新款PS5主機，同樣的功能，但體積與重量大幅減少，且內建更大容量的1TB儲存空間，以及可另外擴充的光碟機設計。首波將在11月起於美國指定通路率先開賣，光碟版售價美金499.99元（約台幣16,067元）、數位版售價449.99美元（約台幣14,460元），擴充用Ultra HD Blu-ray光碟機售價為美金79.99元（約台幣2,570元），接著會陸續在歐洲、英國、日本等地區發售，台灣售價則尚未公布。

與之前的機型相比，新款PS5的體積減少了30%以上，重量減少了18%和24%。兩側改為4個獨立護蓋設計，上半部為亮面、下半部則是霧面質感。數位版的用戶之後若反悔，還可以透過另外選購光碟機的方式擴充。另外，前方的USB連接埠也將從則從現行的Type-A與Type-C各1組，改為有2組Type-C。新的PS5型號將內附一個水平支架。新推出可適用所有PS5型號的垂直支架則將改為選購，價格為美金29.99元（約台幣964元）。

但要注意，PS5這次的改版並不是要提供多一種選購選擇，原有的PS5主機款式將會停產，待市面上的現有庫存銷售完畢之後就絕版了，將由新的瘦身版PS5取代。

相容於所有PS5型號的新垂直支架將提供單獨選購。圖／SIET提供
相容於所有PS5型號的新垂直支架將提供單獨選購。圖／SIET提供
全新款式PlayStation 5登場，體積減少了30%以上，重量減少了18%和24%。圖／SIET提供
全新款式PlayStation 5登場，體積減少了30%以上，重量減少了18%和24%。圖／SIET提供
同步推出可拆卸式Ultra HD Blu-ray光碟機。圖／SIET提供
同步推出可拆卸式Ultra HD Blu-ray光碟機。圖／SIET提供

售價 台幣 美金

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