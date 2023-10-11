探索秋夜迷人星空 雪霸秋季觀星趣13日起搶線上報名
炎炎夏日暑氣已漸趨緩，橫跨天際的銀河慢慢西移，飛馬座帶領的秋季眾星已躍出地平線，雪霸國家公園管理處10月21日周末晚間6點30分至9點30分，將在汶水遊客中心舉辦秋季悠遊雪霸觀星趣活動，歡迎民眾參加，13日上午9點起開始受理線上報名，活動免費，限額150人，有興趣的民眾別錯過。
雪霸國家公園管理處指出，為了帶領大家探索星空之美及天文知識，雪管處每年四季都會舉辦觀星趣活動，邀民眾及親子參加，除了戶外觀星，也會安排室內解說課程。現已入秋，暑氣漸趨緩，橫跨天際的銀河逐漸西移，飛馬座帶領的秋季眾星已躍出地平線，王族眾星座也訴說著迷人的宮廷軼事，2023年底前還有什麼流星雨？未來還有什麼彗星？歡迎大家到雪霸汶水遊客中心，在秋季星空下聽專業老師介紹秋季王族星座及明年值得期待的星空盛事，歡迎大小朋友一起來享受涼爽微風中精彩的夜空秀。
雪管處表示，秋季悠遊雪霸觀星趣活動10月21日周末晚間舉辦，13日上午9點起受理線上報名，活動免費，有150個名額，報名網址請點此；洽詢電話：（037）996100轉850、851，歡迎有興趣民眾踴躍報名。
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