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台灣獨賣！Epson迪士尼小熊維尼、經典公主標籤機開賣 早鳥送標籤帶再升級保固
迪士尼100周年聯名商品一波接一波買不完，Epson也宣布推出官方授權迪士尼系列標籤機，將經典角色融入產品，打造出台灣獨家的LW-K200DA小熊維尼系列標籤機以及LW-K200DB公主系列標籤機，同步推出小熊維尼及公主系列各2款的主題標籤帶，兩款新機分別擁有196款小熊維尼系列以及迪士尼公主系列圖案與圖框，不管是禮物包裝、日常手作應用，或是家庭收納等，隨心所欲發揮可愛創意。
其中LW-K200DA小熊維尼系列標籤機外觀除了有小熊維尼以外，經典的跳跳虎以及小豬設計也活靈活現的出現在機身上；LW-K200DB迪士尼公主系列，則是集結白雪公主、愛麗兒、樂珮、仙杜瑞拉以及茉莉公主5位經典公主。除了機身童趣可愛以外，機身僅400克也便於攜帶隨處使用。
本次推出的台灣獨家迪士尼系列新機不僅支援現有多達上百款的6/9/12/18mm寬度的標籤帶，更分別推出各2款專屬新款主題標籤帶，另外也可以選購緞帶系列標籤帶，用在禮物包裝、自製布標或布貼更有驚喜。而有寫手帳習慣的用戶，也可以添購花紋與和紙標籤，輕鬆製作出具有個人風格的特色裝飾以及手札筆記創意貼。
兩款新機建議售價2,490元，4款限定標籤帶建議售價388元。即日起至10月13日在指定網購平台有優惠首購活動，10月底前上網登錄發票可享有保固升級以及精美好禮，凡購買主機並符合最低金額限制，上網登錄即可升級2年保固，購買主機同時加購3捲標籤帶還能夠升級3年保固，購買主機同時加購5捲標籤帶再加送收納包。
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