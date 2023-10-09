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G-SHOCK跨界英雄聯盟 忠實還原惡鯊火箭炮、海克斯合成科技

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CASIO旗下G-SHOCK與全球熱門線上遊戲「英雄聯盟」的銳玩遊戲（Riot Games）合作推出2款全新腕表。圖／CASIO提供
CASIO旗下G-SHOCK與全球熱門線上遊戲「英雄聯盟」的銳玩遊戲（Riot Games）合作推出2款全新腕表。圖／CASIO提供

CASIO旗下G-SHOCK與全球熱門線上遊戲「英雄聯盟」的銳玩遊戲（Riot Games）合作推出2款全新腕表。將人氣英雄「吉茵珂絲」角色所使用的武器惡鯊火箭炮、魔法技能「海克斯合成科技」還原到手表上，吸引遊戲迷的關注。

G-SHOCK以全金屬經典八角表圈GM-B2100與具有獨特3D立體表盤的GA-110為基礎，與全球擁有1億名玩家的「英雄聯盟」合作推出聯名表款。像是GM-B2100LL表款外觀融合英雄聯盟世界中的魔法技能「海克斯合成科技」（Hextech）。 表圈和表帶部分皆經過舊化處理，呈現出仿舊與氛圍感。LCD顯示器與分針上的藍色點綴則呼應海克斯合成科技顏色。另外，GA-110LL款則是將英雄「吉茵珂絲」以生動的配色重現在表圈與表帶上，而且經典武器「惡鯊火箭炮」也於表帶和 9 點鐘位置嵌入式表盤上的指針被忠實重現。

G-SHOCK不忘公益，以象徵乳癌防治的粉紅絲帶為靈感推出全新對表。圖／CASIO提供
G-SHOCK不忘公益，以象徵乳癌防治的粉紅絲帶為靈感推出全新對表。圖／CASIO提供

除了聯名「英雄聯盟」之外，G-SHOCK更不忘公益，以象徵乳癌防治的粉紅絲帶為靈感推出全新對表。G-SHOCK以備受喜愛的纖薄極簡型號GA-2100與其縮小版GMA-S2100為基礎，其中的GA-2100P-1A以全黑為主色調並於指針及時刻等細節點綴桃紅色；GMA-S2100P-4A則是桃紅為主色調，並添加金屬飾面的按鈕和錶帶扣環提升質感。

G-SHOCK粉紅絲帶公益款GMA-S2100P-4A腕表，3,600元。圖／CASIO提供
G-SHOCK粉紅絲帶公益款GMA-S2100P-4A腕表，3,600元。圖／CASIO提供

G-SHOCK聯名英雄聯盟系列GM-B2100LL腕表，33,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK聯名英雄聯盟系列GM-B2100LL腕表，33,500元。圖／CASIO提供

G-SHOCK粉紅絲帶公益款GA-2100P-1A腕表，3,600元。圖／CASIO提供
G-SHOCK粉紅絲帶公益款GA-2100P-1A腕表，3,600元。圖／CASIO提供

G-SHOCK聯名英雄聯盟系列GA-110LL腕表，6,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK聯名英雄聯盟系列GA-110LL腕表，6,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK 火箭 乳癌 英雄聯盟

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