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【重磅快評】萬聖節不要鼓吹人潮

聯合報／ 主筆室
日本東京都澀谷站周邊每到萬聖節便會聚集人潮，因擔憂意外發生的可能性，當地呼籲民眾儘量避免在節日當天前往。美聯社
日本東京都澀谷站周邊每到萬聖節便會聚集人潮，因擔憂意外發生的可能性，當地呼籲民眾儘量避免在節日當天前往。美聯社

萬聖節近了，今年節慶氣氛不一樣。過往鄰近萬聖節的日子，相關行業都拚命炒熱氣氛，面具、服飾…全力促銷，今年不一樣，各處「聖地」似乎都刻意降溫，節慶熱鬧當然好，但安全過節更重要；大家都知道去年萬聖節慶典韓國梨泰院群眾踩踏釀一五九死事件的慘劇。

東京澀谷是這節慶的「聖地」，以往快到節日，相關店家卯足勁炒熱氣氛，營造節慶歡樂氣氛，今年全然不同；主辦單位呼籲民眾不要來現場，而且增加了許多限制，例如車站周邊不准喝酒〈酒精催化很能炒熱氣氛〉，澀谷區的便利商店暫停賣酒，過去的公共廁所也大量撤除，巡邏員警加倍配置，劃設許多禁行區，希望藉著不便與減少刺激因素，避免意外發生。

南韓首爾萬聖節聖地梨泰院周邊，其實非常不利於群眾聚集，現場坡度很大、狹窄的街道，估計面積大約只有六、七坪，去年萬聖節前的週末夜，竟然短時間擠進超過十萬人，前胸貼後背的人潮，大家都踩不到地，有人一摔倒，人潮就像倒下的牆，整片壓下來；去年一五九死，超過兩百傷，幾乎是群眾事件意外之最。

梨泰院事件震撼尹錫悅政府，除了慰問、哀悼，立即成立直屬總理府的應變單位，這極其關鍵。梨泰院事件之所以發生，短短時間人潮密集湧入是主因，糟糕的是首爾警方對人潮可造成意外毫無警覺，竟然還撤掉部分常駐警力另派任務，這在事故檢討時，警力配置受到大力譴責；這也是這個萬聖節東京澀谷大量加派員警的原因。

群眾聚集，大量人潮湧入，必然是釀發事件的主因，避免釀發群眾事件，強調防災，更重要是有妥善的避災應對，事前對成災因素仔細分析，先佈下防止因子，在災變因素發酵第一時間即能遏止，理論上避能防止災變擴大。韓國梨泰院事件的死傷發生之際不過二十分鐘，不可能有現場應變時間，事前的避災準備已決定一切。

除了官方準備，民間的避災認知也極為重要；台灣有個好例子；日前小犬颱風侵台，好久沒放颱風假的新竹迎來難得的颱風假，前一晚，新熱門去處「巨城」購物中心宣布隔天停業，這是避災良心與知識，巨城之前週年慶第一天幾近十五萬人，好家在，沒出事。

萬聖節 梨泰院 颱風假

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