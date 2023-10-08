限時2天！全聯購物節最高享8%回饋 哈根達斯每桶200元有找

雙十連假吃吃喝喝採買了沒？全聯10月9日、10月10日限時2天「全聯購物節」再推優惠，除了食品、用品、生鮮類近300個商品祭出破盤超低價，哈根達斯品脫全系列10月10日前限時優惠每桶198元，任選3件579元，還有各式3C家電、精品包款和美妝保養品，同場加映任天堂Switch主機（OLED款）搭2片遊戲，內含10月中即將全新上市的《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，組合價13,150元。活動期間不限付款方式結帳再享加碼好康，福利卡友於實體門市單筆消費每滿1,000元即贈800限時福利點，最高享8%回饋。

全聯購物節生鮮蔬果特別推薦「400元有找」的日本麝香葡萄，單盒350g，特賣389元，全聯購物節全台門市再推限量20,000盒。美味堂金華干貝燉雞即日起至10月10日單包特價239元，任2包439元，天冷喝更暖胃；而深受消費者喜愛的美味堂產銷履歷去骨油雞腿、去骨醉雞腿，即日起至10月10日單盒特價179元。另外，全聯阪急麵包原價30元系列，即日起至10月10日任選4個特價100元。

除了門市，線上購也同步推優惠，「PXGo!全聯線上購」即日起至10月10日限時加碼，除了單筆滿1,000贈1,000點，結帳輸入折扣碼「CHEAP200」，滿千再現折200元，等於單筆買滿1,200元以上，整單直接省下7.5折優惠。新客首次下單再加碼送300元新人大禮包。

foodpanda、UberEats購買全聯生鮮雜貨同樣享滿滿爆殺優惠，10月8日foodpanda結帳輸入折扣碼「熊想家」，滿899元即享8.4折，最高折200元。Uber Eats每週一推出「週一瘋蛋奶」，超過65品的熱銷鮮奶、豆漿與豆腐指定商品8.5折起; 每週三「週三瘋生鮮」超過45品熱門蔬果、肉品與海鮮最低6折起優惠。