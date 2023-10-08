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白晝之夜首引循環餐具 廢棄物一夜減少高度相當「0.3座台北101」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白晝之夜舉辦8屆以來首度引入循環餐具。圖／綠色和平提供
白晝之夜舉辦8屆以來首度引入循環餐具。圖／綠色和平提供

綠色和平響應2023台北白晝之夜「起義吧！」主題，首度將循環餐具、循環杯租借服務引入白晝之夜餐飲市集，多數租借民眾同意，有餐飲折扣會提高使用循環容器的意願；根據循環容器服務業者估算，本次出借服務減少逾1500件餐飲容器、餐具廢棄物，其堆疊高度相當於0.3座台北101。

綠色和平減塑專案主任張凱婷指出，循環餐具、循環杯租借服務近年在實體活動蓬勃發展，但須結合大會主辦方、餐飲攤商、循環容器服務協力完成，才能在活動現場提供民眾無塑的購物選擇。

張凱婷表示，曾推動台灣大型路跑以提供循環杯取代免洗杯落實「無塑賽事」，今年再響應台北白晝之夜導入循環容器，這也是白晝之夜舉辦第8屆以來，首度在餐飲區導入循環容器，讓大型活動展現「源頭減量」的能量。

張凱婷說，昨天白晝之夜活動現場雨勢不斷，仍有不少民眾主動詢問如何租借及使用循環容器，實際訪問民眾使用心得，有人提到「沒有在其他大型活動看過，覺得很棒」、「租借一杯一盒，從頭用到尾，覺得很方便，是很好的體驗」、「平常會帶筷子但比較少帶碗，如果活動有餐具租借會滿願意借」，而多數人都同意「使用循環容器有餐飲折扣很重要、會願意使用」。

本次白晝之夜循環容器租借提供餐盒、飲料杯及湯匙、叉子等組合，依據餐飲攤商販售的品項而不同。根據循環容器服務業者「青瓢」估算，本次租借服務減少浪費1560件一次性資源（容器、餐具等），其堆疊的高度相當於0.3座台北101；且由於一次性餐具製造產生的能資源消耗，本次活動中使用的循環容器，可減少二氧化碳排放約54.6公斤、省水約1232公斤。

張凱婷說，塑膠製品99%的原料為化石燃料，且約40%都是短暫的一次性使用，「日常生活中選用循環容器也是減緩氣候變遷的行動」，綠色和平長期推動政府與企業加速淘汰一次性塑膠、發展循環容器，政策以及零售企業終於動起來，台灣今年迎來循環杯元年，全台目前已有超過1800多個店家提供循環杯服務。

綠色和平表示，今年也發起「循環+1杯」推廣活動，鼓勵民眾體驗循環杯，民眾於活動網頁（ https://reurl.cc/V4N2On ）上傳循環杯使用照及填寫資料，就有機會抽到減塑大使Janet謝怡芬、藝人鳳小岳、藝人孫可芳限量簽名竹杯及超過100份無塑生活好禮。

白晝之夜使用循環餐具可以享餐飲優惠。圖／綠色和平提供
白晝之夜使用循環餐具可以享餐飲優惠。圖／綠色和平提供
活動餐飲攤位都可直接借用循環餐具。圖／綠色和平提供
活動餐飲攤位都可直接借用循環餐具。圖／綠色和平提供
綠色和平於餐飲市集出入口設置循環餐具歸還站。圖／綠色和平提供
綠色和平於餐飲市集出入口設置循環餐具歸還站。圖／綠色和平提供

白晝之夜 餐具

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