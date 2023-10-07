睽違5年再登場！香港美酒佳餚巡禮回歸 3日遊8,888元起

萬聖節、耶誕、跨年等大型節日將陸續到來，睽違5年的戶外美食盛事「香港美酒佳餚巡禮」將重回中環海濱，來自世界各地的美酒佳餚愛好者同聚，在亞洲美食之都香港品嘗佳釀美饌。此外，11月起，香港旅遊發展局也將送出全新一百萬份「香港夜饗樂」，讓訪港旅客感受香港獨特的夜間賞遊樂趣。

「香港美酒佳餚巡禮2023」將於10月26日至29日於中環海濱活動空間舉行，為期4天，現場將設置約300個環球美食及佳釀的攤位，海外饕客更有機會獲贈迎賓雞尾酒乙杯。承襲往年經典匯聚環球特色風味，包括極具港式風味的街頭小食和懷舊點心，及由香港頂尖酒店香港麗思卡爾頓酒店等精心製作的星級美食，也將全數入列。

今年也請來36個國家、享譽盛名的酒莊齊聚，獻上多款難得一見的佳釀。主題將聚焦於法國及義大利的經典美酒，以及來自新興美酒產地泰國、摩爾多瓦和芬蘭的美酒。「中國葡萄酒」區域更是首次登場，將展示多款中國內地精釀美酒，包括來自西北寧夏西鴿酒莊和美賀莊園、雲南紅和山東蓬萊仙島酒莊的佳釀。

「香港美酒佳餚巡禮2023」也貼心舉辦系列「品味學堂」互動工作坊，涵蓋「識碳飲食健怡坊」、「咖啡尋源」及「米香之選」等。世界冠軍麵包大師吳寶春也應邀前往，與遊客分享及教授店中的人氣伴手禮：無嫌鳳梨酥（以吳寶春師傅母親名字命名的鳳梨酥），參加者還可以品嘗寶春師傅的另一款招牌潘尼朵妮麵包 (Panettone)。

「香港美酒佳餚巡禮2023」為2023年底的香港美食饗宴揭開序幕，而「品味全城」將於11月接力登場，推薦香港300個以上的熱門餐飲，並提供為期一個月的獨家折扣及限時菜單等優惠。

旅遊業者也推出限量主題套裝行程，完成預訂即可獲得特別為海外旅客準備價值港幣400元的「旅客特選禮包」(每人乙份)，內容包括品酒證、 含6個代幣的美酒兌換券及紀念酒杯1個。

其中，雄獅旅遊精選歷山酒店或文華東方酒店推出雙重好禮套裝行程，主推10月27日出發，完成訂購除了搶先擁有「旅客特選禮包」與網卡，隔天再享專車接送在地藝文之旅、遊覽古蹟藝術館、體驗水上人家舢舨船生活，並可享受著名的文華東方酒店精緻英式三層下午茶，之後直達美酒佳餚巡禮現場，每人16,399元起(未稅) 。

可樂旅遊則推出活動期間前後可彈性出發，自選酒店最低8,888元起(未稅) ，完成訂購即送「旅客特選禮包」，彈性出發可參與國際級的美酒佳餚巡禮外，還可依個人喜好自由安排探訪香港特色景點。

香港旅遊發展局11月起也將向訪港旅客送出全新100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費劵，餐飲消費劵每份價值港幣100元，旅客免費領取後，憑劵可於傍晚6點後光顧參與活動的酒吧及「優質旅遊服務」計劃認可餐廳，即可享有港幣100元的餐飲消費優惠。

同時，香港旅遊發展局也會推出旅客開篷巴士夜遊香港優惠，今年11月至明年1月期間，旅客可於傍晚6時後，在相關的路線總站現場購票，只需港幣20元，便可乘搭三條指定路線，輕鬆穿梭香港島﹑九龍多個著名景點及地標，欣賞香港迷人的夜色景致。

如欲了解「香港美酒佳餚巡禮2023」以及香港世界級美食和夜間多元體驗的更多詳情，可查看官網連結。

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