台北漢來新飯店開箱！今起試營運 每晚7,956、送2千禮券

歷經10年，台北漢來大飯店終於今（10/7）起試營運，並選定與高雄漢來當年同樣的開幕日、12/12正式開幕。漢來飯店事業群總經理林子寬表示，台北漢來主要鎖定商務旅客，占比約七成五，年平均房價設定於7,000至7,500元間，期能3年達成損益兩平。

以「10年磨一劍」來形容台北漢來大飯店，林子寬指出，很多人問，以漢來這樣一個獨立品牌、如何與台北眾多國際五星品牌競爭？他說，漢來的服務與國際一線品牌不相上下，「漢來式的感動服務」是超過顧客期待的服務，加上地點優勢，對未來看法樂觀，明年營收預計可達16～17億。

台北漢來位於南港經貿園區核心，斥資近60億，自102年開始籌備施工，打造了425間現代客房，館內設有6間餐廳，包括島語自助餐廳、東方樓頂級粵菜、大廳酒廊、日日烘焙坊，以及年底前開放營運的旬上鍋物及焰牛排館。

此外，另有可容納1,200人的國際宴會廳、多功能會議室及交誼廳。還有未開幕就成為討論焦點的「全台唯一天空森林戶外禮堂」，以及菁英旅客專屬行政酒廊「貴賓軒」，提供戶外無邊際游泳池、全台飯店最大健身房與三溫暖設施等，未來配合立體空橋連接南港展覽館1館與Lalaport，將可串聯台灣最大會展中心與複合式購物地標。

台北漢來的另一大亮點，是漢來集團拿手的餐飲。其中「島語」自助餐廳，相較一位難求的漢來海港城更具話題，餐廳內以「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」8座獨立島檯，串連世界各國的餐桌語言，包括饕客最愛的鱈場蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道干貝、日本海膽及現流鮮魚生魚片等豐富食材，更首創以一餐檯搭配一酒款，創造出以Fine Dining精緻餐飲為核心概念的美好用餐體驗。

島語的自助早餐，也自詡為「全台最好的飯店早餐」，集結台灣在地知名人氣美食，且多為現場鮮煮，例如台南虱目魚肚海鮮粥、現燙牛肉湯、台中名產燒肉蛋吐司、高雄特色生煎湯包和桃園傳貴有機豆漿。此外，還有時下最受歡迎的龍蝦沙拉堡和日本抹茶豆皮壽司、新加坡海南雞飯、黑松露肝醬，以及高雄漢來飯店著名的招牌穀物麵包、一品香刈包等。早餐不可或缺的咖啡，則採用莊園級咖啡和百年精品莊園華岡茶，還有進口氣泡酒無限暢飲。

慶祝試營運，即日起至10月底，台北漢來官網同步開放12/30前預訂優惠，精緻客房每晚7,956元，搭配贈送2,000元漢來美食餐飲禮券，禮券適用於全台漢來美食餐廳(宴會廳除外)。

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