大葉高島屋周年慶加碼「身分證2和9」獨享美食好康

全台百貨周年慶進入熱烈交鋒期，大葉高島屋為慶祝29周年慶，即日起至10月24日館內「禪日本料理」、「糖朝」、「大河屋」、「藏王」、「點8號」等5家餐廳，憑身分證同時有2和9就可享周年慶獨家優惠料理。

大葉高島屋從去年至今年，引進諸多餐飲品牌進駐，靠著餐飲力大增，有效帶動人潮與業績。包括重量級新餐廳、北部最大店的人氣Buffet「旭集」，網美系咖啡館「PB. PASTA BAR」、日本連鎖選物店「咖樂迪咖啡農場」，「宮武讚岐烏龍麵」進駐美食街，都是最近新開的餐飲話題店。

除了「禪日本料理」、「糖朝」、「大河屋」、「藏王」、「點8號」等5家餐廳，憑身分證同時有2和9可享周年慶獨家優惠料理。館內餐廳也同步推出指定料理6.4折至9折不等或滿額贈優惠，包含興蓬萊、牛角Buffet、温野菜、豆腐村、上海鄉村天母別館、兩班家、開飯川食堂、饗泰多、新葡苑、勝博殿、莫凡彼、Chili’s、壽司郎、果然匯Buffet、IKIGAI燒肉、bb.q CHICKEN等16家人氣餐廳，還有美食街指定品項買1送1、折扣優惠。

出示身分證有2與9享美食優惠

•12樓「禪日本料理」出示身分證有2與9來店用餐贈價值110元的水雲醋；周年慶指定優惠料理「雙人乾煎和牛壽喜燒宴」加贈價值240元的酪梨手卷2支，特價3,780元(原價4,000元，約8.9折)，單筆滿2,900元加贈價值620元的澳洲M9和牛券。

•12樓「糖朝 」出示身分證有2與9來店用餐贈手工綠豆糕；周年慶指定優惠料理「4人套餐」特價3,520元(原價4,080元、約8.6折)。

•12樓「大河屋」出示身分證有2與9來店用餐贈價值78元的明太子洋芋燒；周年慶指定優惠料理「海陸饗宴3人套餐」特價1,888元(原價2,202元，約8.6折)。

•3樓「藏王」出示身分證有2與9來店用餐每桌開4鍋贈價值680元的藏王海鮮船；周年慶指定優惠料理「秋季蟹逅4人海陸饗宴」特價5,500元(原價6,800元，約8.1折)加贈氣泡酒。