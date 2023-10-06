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最「潮」高爾夫球裝來了！日籍話題造型師監製 穿上就先帥一波

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
高爾夫休閒服飾品牌Munsingwear將科技元素與色彩相互調和融入設計中，展現未來科技與高球運動的結合。圖／Munsingwear提供
高爾夫休閒服飾品牌Munsingwear將科技元素與色彩相互調和融入設計中，展現未來科技與高球運動的結合。圖／Munsingwear提供

終於有打高爾夫球的理由了！專業運動裝備品牌TaylorMade Golf今年春夏首度與時尚品牌UNITED ARROWS合作，推出聯名高爾夫球服飾，受到各界矚目。這一季品牌則找來熱愛高爾夫運動的日本資深造型師笹川陽介監製規劃，創造出人們「想要的日常高球風格」，只要穿上就是比其他人帥！

TaylorMade Golf再度與UNITED ARROWS合作，找來深造型師笹川陽介監製規劃推出聯名高爾夫球服飾，創造出人們「想要的日常高球風格」。圖／TaylorMade Golf提供
TaylorMade Golf再度與UNITED ARROWS合作，找來深造型師笹川陽介監製規劃推出聯名高爾夫球服飾，創造出人們「想要的日常高球風格」。圖／TaylorMade Golf提供

擔任高爾夫媒體總編的笹川陽介，精通海外品牌和街頭文化，曾與多國品牌合作，更在日本唯一的美巡賽事「ZOZO CHAMPIONSHIP」中擔任海外品牌合作專案的策劃與指導，負責各個品牌的形象策劃和設計監督，深知高爾夫球發燒友的喜好。於是，在此次的TaylorMade Golf與UNITED ARROWS聯名系列中，他以白色、黑色和卡其色為基調，同時將防風、保暖等秋冬必要功能融入設計，推出不僅適合下場，也適合日常穿著的特色單品。中性設計的品更能增加許多穿搭變化，無性別限制款式帶來更多樣造型。透過極簡logo設計、微光澤印花、可拆卸口袋等細節，營造出更具城市形象風格。

另外，高爾夫休閒服飾品牌Munsingwear將科技元素與色彩相互調和融入設計中，展現未來科技與高球運動的結合。秋冬系列服飾利用黑色、白色、橘紅色作為基本色，輔以未來感的銀色及對未來充滿期待的黃色點綴。系列Logo與以往不同，重新詮釋品牌的經典企鵝圖案，輔以金屬光感元素和特殊印花提升獨特性。尤其女裝以不對稱領片式上衣為一大亮點，綜合俐落的修身剪裁和亮眼的橘紅色元素，帶來了全新時尚風格。男裝則更著重沉穩，黑、銀色搭配結合文字Logo以不同角度排列，營造出科技質感形象。

服飾品牌Munsingwear男裝則更著重沉穩，黑、銀色搭配結合文字Logo以不同角度排列，營造出科技質感形象。圖／Munsingwear提供
服飾品牌Munsingwear男裝則更著重沉穩，黑、銀色搭配結合文字Logo以不同角度排列，營造出科技質感形象。圖／Munsingwear提供

服飾品牌Munsingwear女裝以不對稱領片式上衣為一大亮點，綜合俐落的修身剪裁和亮眼的橘紅色元素，帶來全新時尚風格。圖／Munsingwear提供
服飾品牌Munsingwear女裝以不對稱領片式上衣為一大亮點，綜合俐落的修身剪裁和亮眼的橘紅色元素，帶來全新時尚風格。圖／Munsingwear提供

TaylorMade Golf X UNITED ARROWS聯名系列半拉鍊防風外套，11,280元。圖／TaylorMade Golf提供
TaylorMade Golf X UNITED ARROWS聯名系列半拉鍊防風外套，11,280元。圖／TaylorMade Golf提供

TaylorMade Golf X UNITED ARROWS聯名系列工裝長褲，8,680元。圖／TaylorMade Golf提供
TaylorMade Golf X UNITED ARROWS聯名系列工裝長褲，8,680元。圖／TaylorMade Golf提供

TaylorMade Golf X UNITED ARROWS聯名系列絎縫長袖上衣，7,580元。圖／TaylorMade Golf提供
TaylorMade Golf X UNITED ARROWS聯名系列絎縫長袖上衣，7,580元。圖／TaylorMade Golf提供

TaylorMade Golf X UNITED ARROWS聯名系列便攜式修身西裝外套，9,580元。圖／TaylorMade Golf提供
TaylorMade Golf X UNITED ARROWS聯名系列便攜式修身西裝外套，9,580元。圖／TaylorMade Golf提供

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