白晝之夜周六啟動 信義新光三越「咖啡買1送1」、「餐酒優惠」陪伴夜貓族

2023白晝之夜於本周六10月7日的晚間6點至隔日10月8日清晨6點於信義區登場。新光三越台北信義新天地響應活動，聯手20家館內品牌，推出一系列餐酒館美食優惠與Coffee不睡咖啡地圖。今年也因應白晝之夜活動，香堤大道上的璀讚星光裝置特別提前亮相，周六延長亮燈至午夜12點。

體驗白晝之夜，就先要做好當夜貓的準備，熬夜怎能少了咖啡？新光三越台北信義新天地為民眾夜晚應援，晚上8點開始A11一樓的Kiehl’s Café、A9 B2樓的Dirpo推出指定品項買1送1；A11 2樓CURISTA COFFEE奎士咖啡美式咖啡8折(限量30份)以及會員獨享使用skm points 100點即享A8 B2樓的cama café、KafeD咖啡一杯(限量)，共16家品牌參與。

另外，新光三越聯手餐酒館推出用餐優惠，A9 3樓ENOTICA使用SKM PAY享指定酒款250元；A9 6樓gubami social用餐享指定調酒/葡萄酒買2送1；A11 3樓輪輪1976 Orion生啤299無限暢飲。

加上台北信義新天地有許多新型態餐酒館、深夜食堂，其中小後苑營業到晚上2點、台北知名麻辣鍋黑武士、一位難求的橘色涮涮鍋及老乾杯皆營業至晚間11點半，都是夜間美食的選擇，A4的Draft Land也將於10月7日晚間8點至凌晨1點舉辦「今夜5擺」5周年派對，邀請DJ出席。

新光三越發動會員召集令，10月7日起只要首次加入會員，即可獲得甜點兌換券，包括排隊飲品三年五班黑糖珍珠鮮奶、Thousand coffee維也納咖啡，至新光三越App憑精選優惠核銷碼至櫃上核銷即可兌換限量甜點。