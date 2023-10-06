全國電子週年慶大家電下殺59折起！消費滿額+1元帶走iPhone 15

全台週年慶戰火陸續點燃，全國電子週年慶10月7日起正式開打，10月7日至10月15日祭出大家電最低59折起，還有「1元放大術」消費滿額加1元帶走精品家電、iPhone 15，全館家電也有9折優惠，消費滿萬元天天再抽10,000元現金，還有「數位好秋4重奏」：買電腦送千元好禮商品、周邊「免單」月月抽、電競電腦滿額享好禮二選一、3C舊換新最高現折53,000元，全國電子更推出「力挺打拼族」優惠方案，可任選A+B+C區家電再享9折。

全國電子週年慶活動期間不僅有買空調、洗衣機、洗衣機、電視等四大家電享最低59折起，消費滿25,000元送LINE POINTS 1,000點，再加碼抽北海道雙人機票。買空調不只有原廠好禮最高現折10,000元，汰舊換新冷暖空調可享最高5,000元節能補助，住宅家電汰舊換新節能補助每台3,000元，貨物稅減徵最高2,000元。買冰箱、洗衣機、電視指定商品也享滿額好禮送。活動期間結帳前綁定全國電子LINE會員，指定商品消費滿額，好友限定玩LINE遊戲天天抽最高2,000元折價序號。

10月7日至10月15日到全國電子買家電可享「1元放大術」，指定家電消費滿2萬元加1元硬幣換質感生活好物，消費滿10萬元起加1元可換精品家電，消費滿50萬元加1元就能把iPhone 15帶回家。即日起至11月30日買電子衣櫥「衣起FUN鬆去旅行」登錄發票就抽3名幸運兒，送出價值4萬5千元的宜蘭力麗威斯汀度假酒店頂級度假泳池別墅一泊二食住宿券。

全國電子即日起至11月30日電腦與數位周邊推出套組，還有「數位好秋4重奏」：買電腦送千元好禮商品；「周邊也瘋狂」月月抽百張免單，活動加碼持續到12月底，買指定資通訊周邊商品單筆消費滿100元就可獲得1次抽獎機會；「電競開趴」電競電腦滿額好禮大放送，消費滿3萬元可享FOXXRAY電競鍵盤或PHILIPS LED顯示行動電源好禮2選1，滿4萬元起可享限量開運福箱或Vans潮背包好禮2選1，滿5萬元可享Jabra Elite藍牙耳機或Office 365個人一年版好禮2選1；買數位商品先享門市優惠，再享舊換新折抵，3C舊換新最高現折53,000元。此外，週年慶數位好康再加碼，電腦螢幕也祭出好康活動，即日起至11月30日買螢幕消費滿3,000元再抽電競螢幕、聯網螢幕、Nintendo Switch Lite等大獎。

全國電子週年慶鉅獻《你在哪，家就在哪》，以年輕人創業為題材，攜手入圍2023金鐘獎破紀錄提名17項的《模仿犯》導演張榮吉掌鏡，卡司陣容更邀請到8月發行首張創作演唱專輯正式跨足影歌視三棲的宋柏緯、台北電影節「非常新人」項婕如、洪群鈞三位實力派年輕演員真心感動詮釋創業追求夢想的故事，影片於全國電子官方粉絲團、YouTube平台熱映中。

10月底前全國電子為打拼族獻上「力挺打拼族優惠方案」A+B+C區家電任選再享9折優惠，「食」有A區廚房家電，「衣」、「住」有B區生活家電，還有C區個人美容或電鬍刀。