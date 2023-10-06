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foodpanda限時推「iPhone 15 Pro雙挑戰」！下單滿額收集徽章抽手機　共將送出30支

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
foodpanda推「iPhone 15 Pro雙挑戰」，即日起至10月22日打開foodpanda APP「點數獎勵」介面，點擊「iPhone 15 Pro雙挑戰」徽章後，再於美食外送、生鮮雜貨或pandamart熊貓超市完成任一筆399元以上訂單，就有機會將iPhone 15 Pro帶回家。圖／foodpanda提供
foodpanda推「iPhone 15 Pro雙挑戰」，即日起至10月22日打開foodpanda APP「點數獎勵」介面，點擊「iPhone 15 Pro雙挑戰」徽章後，再於美食外送、生鮮雜貨或pandamart熊貓超市完成任一筆399元以上訂單，就有機會將iPhone 15 Pro帶回家。圖／foodpanda提供

iPhone 15系列上市即引爆話題，德商foodpanda即日起推出「百萬iPhone 15 Pro叫foodpanda送～」iPhone 15 Pro雙挑戰活動，挑戰一：10月6日至10月22日完成1張滿額399元訂單即獲抽獎資格；挑戰二：10月22日前累計完成最多筆滿額訂單者，前15名直接將iPhone 15 Pro帶回家。活動將送出總價破百萬元的30支iPhone 15 Pro。

根據foodpanda統計，全台用戶中有超過7成都是iPhone使用者，去年首次推出iPhone挑戰賽，獲得好評如潮，今年持續回饋廣大消費者，因iPhone 15系列引發搶購熱潮，foodpanda同步再加碼，10月6日至10月22日消費者只要打開foodpanda APP「點數獎勵」介面，點擊「iPhone 15 Pro雙挑戰」徽章後，再於美食外送生鮮雜貨或pandamart熊貓超市完成任一筆399元以上訂單即可獲得抽獎資格，將送出15支iPhone 15 Pro。

除了抽獎，foodpanda更加碼訂單累計挑戰，收集最多「iPhone 15 Pro雙挑戰」徽章的前15名消費者，foodpanda直接送iPhone 15 Pro ，雙挑戰總共將送出30支 iPhone 15 Pro 256GB。去年挑戰賽引發消費者熱烈響應，冠軍得主在一個月內完成了187張訂單；foodpanda也提供消費者衝高訂單數的3個小撇步，精打細算族快筆記，把握秘訣輕鬆衝訂單數。

●善用pandapro優惠：

pandapro用戶訂單滿額享免外送服務費，還有每週三的「Super pro day 超級會員日」，精選品牌全品項、不限次數7折折扣，各項專屬超值優惠，同等價格享有尊榮體驗，多訂多享受。

●生鮮雜貨週週訂：

10月適逢foodpanda生鮮雜貨4週年，超強優惠送滿一整個月，盤點平時所需補充日用品，買青菜、蘋果等生鮮蔬果，除了省時、省力，還可同時累計活動訂單，一鍵輕鬆補貨、更有機會拿iPhone 15 Pro。

●跨越空間送溫暖：

foodpanda服務項目多元，從美食外送、生鮮食材到民生必需品應有盡有，滿足自己的口腹之慾外，也能透過foodpanda將滿滿心意即時傳遞，無論是外送美食給情人、幫家庭補充生鮮雜貨，還能同時累計訂單數。

●附註：「百萬iPhone 15 Pro叫foodpanda送～」iPhone 15 Pro雙挑戰活動期間為2023年10月6日至10月22日，活動與優惠詳情請參考foodpanda APP與官方社群公告為準。

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