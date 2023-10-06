回「家」嘍！ RICHARD MILLE新加坡旗艦店全新開幕

頂級精品圈又有重量級新鮮事：RICHRAD MILLE甫於昨日為新加坡的St. Martin概念旗艦店正式揭幕，全新店面位於新加坡精華地段，並以家的概念為靈感，晚間正式開幕，並為所有的品牌好友、貴賓帶來一個溫暖而放鬆的獨特夜晚。

RICHARD MILLE目前於全世界擁有40間專賣店，但新加坡專賣店則為首間擁有戶外庭院的設計。店裝以家為靈感，同時也是RICHARD MILLE風格宇宙與靈感的大成。店內包含有一間餐廳、一間運動酒吧、一個超大戶外以摩納哥風格為靈感的庭院，一個開放式的交誼廳，一個展示空間...全數合計11個訂製空間。

由於空間結構是以「Speakeasy隱密式酒吧」為概念，RICHARD MILLE品牌總監Alexandre Mille表示，全新旗艦店的建築結構令人驚奇，如果首次來訪將意想不到空間背後的別有洞天，「在您細細探索的過程中，又會不斷期待邂逅下一處驚喜。我們的目的是要帶來突破客人們『期待』的獨特體驗。」

於此同時，RICHARD MILLE品牌與合作關係總監Amanda Mille則繼續補充，RICHARD MILLE的每一場活動都是一次美好的相遇，展現品牌的信念、承諾，而St. Martine全新概念旗艦店更以人為本的理念，並「將喚醒人們的情感，以創新的願景，完美體現品牌所珍視的待客藝術。」

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