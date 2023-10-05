「小店永豐故事展」周末華山登場　3場講座談從地方到社會的觀察

永豐基金會從2022年起，發起「小店永豐計畫」，關注台灣不同角落默默努力的小店，提供資金或專業諮詢的資源，讓地方擁有自己的力量！第一屆小店永豐計畫共有10間小店入選，為讓外界更深入了解小店們的計畫，及對於地方的助益，10月7～8日在華山文創園區中7A館舉辦「小店永豐故事展－讓我們成為力量」，並同步舉辦3場對談講座，將邀請小店主人、社會觀察家共7人親臨現場，針對在地創生、地文保存、以及永續等多個面向分享自身經歷。

三場對談分別都邀請入選小店主人，以及不同的社會觀察家等，透過彼此的對談分享，激盪出不同的火花，同樣關注從地方到社會中的多重觀察。

10月7日首場14點開始，邀請「見域工作室」共同創辦人吳君薇、「熊與貓咖啡書房」創辦人林德俊以「翻轉地方創生，怎麼玩？」為題分享，吳君薇將分享刊物《貢丸湯》如何呈現新竹多元的面貌之外，也深入探討在地文資保存、環保等缺乏主流媒體關注的議題。而林德俊則以小店為據點開始從事漂書活動與里山生態保育工作，也分享小店空間給社區大學使用，及如何運用自身文創人脈，爭取、串連政府與學校資源，活絡地方。

小店永豐故事展對談講座，將於10月7～8日舉辦三場。圖／永豐基金會提供

7日16點則由文化觀察家詹偉雄、「大山北月」創辦人莊凱詠，一同分享「創意、創新、創業 小店翻轉三關鍵」，有別於大破大立的改革，有些契機來自於洞悉微小的創意與轉念，在尋常的人事物上看見別人沒發現的一面。詹偉雄及莊凱詠共同分享如何在日常生活中見微知著，創業前要先具備什麼，以及大山北月是如何以商管背景與設計策展的創新觀點，發掘柑橘與周圍農產品各種賺錢的可能性，為地方帶來經濟量能。

10月8日14點由「在一起地域循環設計」執行長邱榮漢、「星濱山共創工作室」創辦人林書豪與「螢火蟲書屋」創辦人葉家豪，一同以「活化地方與經濟的永續方程式」為題對談，邀請三位講師分享創業路途上的甘苦談，帶給更多不同年齡層、跨域職別的工作者一些思想上的激盪，分別都是從社區營造走向地方創生的三位，串連不同資源，將經營永續作為理念，卻也從中實踐了不同的夢想。三場講座機會難得，報名請上Accupass網站 https://bit.ly/3F6cdgK 。