防丟神器「三星Galaxy SmartTag2」新登場！全新「遺失模式」可輸入聯絡方式

三星電子今天（10月5日）發表全新Samsung Galaxy SmartTag2，注入強大功能，讓用戶以更完善的嶄新方法追蹤貴重物品，讓用戶以簡單直覺的方式尋回失物，升級的尋找體驗與更長的電池壽命，支援因應更多狀況，並提供更長時間的安心守護。

Samsung Galaxy SmartTag2全新的「遺失模式」可讓用戶編輯輸入聯絡方式等資訊，任何發現附有Samsung Galaxy SmartTag2失物的民眾，則可利用智慧手機掃描智慧防丟器，查看失主留言及聯絡資訊。將Samsung Galaxy SmartTag2扣上寵物項圈後，在許多寵物易走失的場合，飼主能確保聯絡資訊不漏接。「遺失模式」支援搭載NFC讀取器和網路瀏覽器的行動裝置。

Samsung Galaxy SmartTag2配備升級版Compass View功能，以箭頭清楚顯示與用戶的相對方向與距離，強化使用體驗。凡支援UWB的Samsung Galaxy智慧手機包括Note20 Ultra、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra、Galaxy S22+、Galaxy S22 Ultra、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultra、Galaxy Z Fold2、Z Fold3、Z Fold4、Z Fold5等，皆可啟用該功能。

SmartThings Find應用程式亦已升級，新註冊的Samsung Galaxy SmartTags會在用戶的智慧手機上安裝捷徑，可更快速啟動SmartThings Find。此外，該應用程式現得以全螢幕開啟檢視地圖，並採用直覺式介面設計，實現更無縫的使用體驗。當用戶更換Samsung Galaxy手機時，Samsung Galaxy SmartTag2將自動重新同步，透過三星帳號連結至新的Galaxy智慧手機。

用戶還可透過全新的省電模式（Power Saving Mode）和升級版一般模式（Normal Mode），享受Samsung Galaxy SmartTag2更持久的續航力。對於依靠SmartTag持續追蹤物品的用戶而言，省電模式是掌握物品動向之餘，延長電池使用時間的完美選擇，在省電模式之下，Samsung Galaxy SmartTag2續航力可長達700天，是上一代的兩倍；即使在一般模式下，電池壽命亦長達500天，較前一代型號提升50%。此兩種模式可任意切換，讓用戶能以更長時間追蹤車鑰匙、自行車等貴重物品。

Samsung Galaxy SmartTag2考量易用性，採用全新環形設計，大圈金屬環結構增加耐用性，內緣採用金屬材質提升韌性，能牢牢扣住掛環、鑰匙圈等配件，亦可繫在隨身包和行李；具備IP67防塵防水等級，在戶外旅行時等也能追蹤物品，寵物飼主也無須擔心寵物水盆或戶外活動對裝置造成日常磨損。此外，Samsung Galaxy SmartTag2支援全新「寵物散步模式」，用戶可輕鬆記錄主人與毛小孩的散步情況。

Samsung Galaxy SmartTag2保留Galaxy SmartTag和Galaxy SmartTag+的熱門功能。其結合藍牙低功耗（BLE）和超寬頻（UWB）技術，輔以擴增實境（AR）Find技術，透過用戶的三星Galaxy智慧手機鏡頭，以視覺畫面引導前進至物品的遺落位置。Samsung Galaxy SmartTag2藍牙搜尋範圍可達120公尺，並可透過SmartThings應用程式操控智慧家電。

確保三星Galaxy用戶資料安全和隱私仍是三星的首要任務，裝置的位置資料僅在取得用戶許可的情況下，才得與他人分享。SmartThings Find亦對使用者資料進行加密，並以Samsung Knox提供額外保護。一旦關閉遺失模式，便能立即隱藏主人的聯絡資訊，自裝置刪除主人留言。

而針對三星Galaxy用戶，SmartThings Find還能透過「未知追蹤標籤警示」功能提供保護。當SmartThings Find偵測到未知的SmartTag正在追蹤用戶，便會傳送通知，有助於避免定位追蹤服務遭濫用。