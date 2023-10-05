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換季添購新裝這樣買最聰明！「平替版」香奈兒風外套、經典卡其風衣 不用萬元就能入手

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
這一季想買得聰明或是缺少這類單品，都別忘了即使花小錢也能買到經典風格服飾，而且質感亦不俗，翻一翻H&M、UNIQLO和Massimo Dutti或許會有意外驚喜！圖／H&M、UNIQLO、Massimo Dutti提供
這一季想買得聰明或是缺少這類單品，都別忘了即使花小錢也能買到經典風格服飾，而且質感亦不俗，翻一翻H&M、UNIQLO和Massimo Dutti或許會有意外驚喜！圖／H&M、UNIQLO、Massimo Dutti提供

相信這些品牌都不是故意的！日夜溫差變大又到了服裝換季時刻，這一季想買得聰明或是缺少這類單品，都別忘了即使花小錢也能買到經典風格服飾，而且質感亦不俗，翻一翻H&MUNIQLO和Massimo Dutti或許會有意外驚喜！

台灣秋冬季節時常伴隨多雨以及風大的日子，因此率性長版風衣一直都是熱門單品，其中又以Burberry自軍裝擷取靈感而成的卡其風衣最為經典。不過動輒數萬元訂價，並非人人都能負擔，還好UNIQLO在與設計師Clare Waight Keller合作的UNIQLO：C系列中，也能找到合宜且剪裁相似的風衣外套，五千元有找。但不只是平價而已，UNIQLO：Ｃ這一季的經典風衣外套以四季適宜的Gabardine材質製成，這與Burberry的風衣面料相同；搭配內裡經典格紋盡顯英倫風情，難怪一上市就銷售一空，可說是買到賺到。

UNIQLO：C系列女裝風衣外套，4,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO：C系列女裝風衣外套，4,990元。圖／UNIQLO提供

除了經典卡其風衣之外，無領加上滾邊設計的香奈兒斜紋軟呢外套，也一直都是許多女性想入手的單品，然而均價落在10萬元左右，更是讓人望之卻步。市面上雖有相似的產品，但材質容易流於廉價感，所幸Massimo Dutti台北101專賣店重新改裝後，就帶來首度抵台開賣的亞洲限定女裝系列。其中便包含了數款帶有香奈兒風格的針織外套與上衣，利用毛料混紡紗線製成，部分更選在義大利生產，擁有高質感，同樣是數千元內就能購入。

Massimo Dutti亞洲限定口袋裝飾短版外套，6,590元。圖／Massimo Dutti提供
Massimo Dutti亞洲限定口袋裝飾短版外套，6,590元。圖／Massimo Dutti提供

而這幾季當紅，帶有女性柔美魅力的蝴蝶結襯衫，無論是Gucci或Ralph Lauren都曾經推出過數萬元的款式，連凱特王妃都曾穿過，因此炙手可熱。於是H&M在這季秋冬系列中，也呈現了數款高領加上蝴蝶結裝飾的襯衫，而且還有無袖款式可選擇，起價699元就能帶回家，時髦一季。

Massimo Dutti亞洲限定條紋紋理短版外套，6,590元。圖／Massimo Dutti提供
Massimo Dutti亞洲限定條紋紋理短版外套，6,590元。圖／Massimo Dutti提供

H&M秋冬系列領口綁帶加大碼襯衫（左）1,299元、領口綁帶透膚女衫（右）699元。圖／H&M提供
H&M秋冬系列領口綁帶加大碼襯衫（左）1,299元、領口綁帶透膚女衫（右）699元。圖／H&M提供

UNIQLO 設計師 香奈兒 H&M Burberry

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