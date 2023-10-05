環球購物中心周年慶開跑 美食玩樂購物通包最高30%回饋

Global Mall環球購物中心今年「18周年慶」首波今日起至10月18日展開，除了滿額送之外，民眾最愛捧場的餐飲今年首度納入優惠行列推出10%回饋，並集結上百餐飲品牌下殺3折起推出獨家限定18元、180元美食優惠。今年並攜手三麗鷗以三大經典角色打造三麗鷗明星遊樂園、快閃店，還有一系列Hello Kitty會員禮，要帶來一連串好吃好買好玩的周年慶。

百貨商場競爭激烈，除了購物，更要創造吸引客人不斷上門的環境。環球購物中心指出「我們每天都在找讓客人來店的理由」，先有人，再講提袋率，因此，周年慶不只講究優惠，更要豐富場域的內容。

美食，是購物行程不可缺少的一部分，加上今年百貨餐飲生意持續火紅，「吃」成為滿足多數人喜好的關鍵字。環球購物中心慶祝18周年慶，特別推出美食超值優惠，集結龜記、大阪王將、頂呱呱、路易莎、朱記、樂麵屋、大河屋等上百餐飲品牌推出獨家限定18元、180元美食好康，今年周年慶也首度推出餐飲滿額10％回饋。

主題玩樂部分，迎來「三麗鷗大明星」三大經典人氣角色Hello Kitty、美樂蒂及酷洛米，推出三麗鷗大明星遊樂園、甜蜜快閃店，還有一系列Hello Kitty聯名會員禮讓粉絲蒐集。全台首度亮相的「三麗鷗大明星遊樂園」於新北中和、桃園A19店登場，8大遊樂設施包括浪漫旋轉木馬、魔法咖啡杯、搖搖海盜船、飛高高小鞦韆等，跟著Hello Kitty、美樂蒂及酷洛米開心玩（採現場售票、網路套票）。

環球購物中心新北中和加碼設有「三麗鷗大明星快閃店」，館外一樓設置5米高Hello Kitty巨型氣偶，2樓快閃店設有四大打卡點，與三麗鷗大明星們一起沈浸在充滿午茶甜點的甜美氛圍中。此外，快閃店集結超過300項周邊商品、超過百項為新品報到。此外，不能錯過的還有Hello Kitty聯名會員禮，各式可愛實用生活小物，像是蛋形杯、絨毛零錢包、摺疊購物袋、保溫袋等，提供不同波段滿額兌換。

因應旅遊熱潮，今日起起至10月31日會員單筆消費滿888元即可參加旅遊好禮抽獎，有機會抽中價值10萬元的日本三麗鷗和諧樂園五天四夜雙人遊、iPhone 15、Samsonite旅行箱、環球3000元禮券等獎。

環球購物中心首波周年慶主打優惠

回饋最高30%：持GMpay綁定環球購物中心聯名卡，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市消費滿3000元最高送900元（600元實體電子商品禮券＋300元環球Online抵用券）；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站滿2000元最高送600元（400元實體電子商品禮券＋200元環球Online抵用券）。

點數18倍送：10月18日當日會員單筆消費滿額享點數18倍送。新北中和、桃園A8、A19及屏東市滿2000元可享；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站消費滿1000元可享。

家電、餐飲滿額贈：新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定家電、健康器材專門店當日消費滿1萬元送1000元電子商品禮券。加碼推出餐飲回饋10%，新北中和、桃園A8、A19及屏東市首度推出指定餐飲櫃位單筆消費滿800元送80元電子商品禮券；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站餐飲單筆消費滿500元送50元電子商品禮券。