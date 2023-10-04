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全盈+PAY攜9大電商平台 雙十購物筆筆享10%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
搶搭iPhone 15開賣，全盈+PAY與PChome 24h購物「舊機換新」方案，最高享千元好禮。圖／全盈+PAY提供
搶搭iPhone 15開賣，全盈+PAY與PChome 24h購物「舊機換新」方案，最高享千元好禮。圖／全盈+PAY提供

電商年底旺季前哨戰開打，全盈+PAY迎雙十購物節，攜手PChome 24h購物、東森購物網、全家行動購、全+1商城、91APP、電電購、豐年代、神腦國際、KKBOX共9大電商平台，集結逾250個品牌推出超級好康。即日起至指定品牌電商使用全盈+PAY支付，筆筆回饋10%，10月10日國慶日當天消費滿額，再加碼送Let's Café中杯經典美式；12月31日前註冊全盈+PAY，消費滿299元再贈50元全盈儲值金。

搶搭iPhone 15開賣換機潮，全盈+PAY與PChome 24h購物為會員量身訂製「舊機換新」方案，達成任務最高可享千元好禮，還有機會抽中iPhone 15 128GB乙台。即日起至10月31日，於PChome 24h購物「APPLE旗艦館」使用全盈+PAY，單筆消費滿20,000元贈1,000 P幣，回饋限500名；除此之外，閒置舊機還可回收再享好康，全盈+PAY會員參與全家便利商店與億電通手機回收活動，只需「線上估價、到店寄件、確認價格」3步驟，即可輕鬆快速申請；2024年2月20日前完成舊機回收成功，並以全盈+PAY帳戶收取手機回收金並完成任1筆交易，可享「10,000點全家Fa點回饋」、「Let's Café經典拿鐵（中杯）」、「Let's Café經典美式（中杯）」與「100元全盈儲值金」等多項好康，還有機會抽中iPhone 15。

看準入秋換季美妝保養採購需求，全盈+PAY攜手屈臣氏，即日起至12月31日前，於屈臣氏實體門市使用全盈+PAY消費，筆筆皆享全家Fa點3倍贈，每人每週最高回饋3,000點；12月31日前完成註冊的新會員，除3倍點數好禮，消費再加碼回饋10%，單筆最高贈100元全盈儲值金；12月31日前註冊全盈+PAY並綁定台新銀行信用卡，首筆消費滿199元，再贈66元，等同一次領到最高166元回饋。

全盈+PAY迎雙十購物節，集結逾250個品牌推出超級好康，筆筆回饋10%。圖／全盈+PAY提供
全盈+PAY迎雙十購物節，集結逾250個品牌推出超級好康，筆筆回饋10%。圖／全盈+PAY提供
12月31日前屈臣氏實體門市用全盈+PAY消費，筆筆皆享全家Fa點3倍贈。圖／全盈+PAY提供
12月31日前屈臣氏實體門市用全盈+PAY消費，筆筆皆享全家Fa點3倍贈。圖／全盈+PAY提供

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