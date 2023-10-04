限時7天！全家便利商店「哈根達斯指定迷你杯、雪糕買3送2」

雙十連假優惠搶先開跑，全家便利商店10月4日起限時推出哈根達斯指定品項買3送2優惠；10月6日起再限時推出聰明消費學活動，指定商品同品牌同價位第2件10元，同步加碼送百元購物金，還有6樣夯品買1送1的「康康五」活動。此外，全家便利商店自有品牌FamiCollection成立10週年，10月4日起除了推出14項新品，也享限時任選第2件5折優惠，更推出3樣品牌週邊小物，包含品牌磁鐵書籤、品牌熱可擦原子筆、迷你磁鐵盆栽，療癒又實用。

全家便利商店10月4日至10月10日限時7天推出哈根達斯指定129元系列迷你杯、雪糕買3送2，包含經典款的草莓、巧克力、香草，以及馬卡龍、芒果等限定口味皆享優惠。

每周的「康康五」活動此次延長優惠時間達5天，10月6日至10月10日推出FamiCollection氣泡水、Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）、百吉布丁大雪糕、SOMA茶歐蕾法國酥、農心爽口海鮮味烏龍麵、泰國皇家牛奶片等可享同品項買1送1。

全家便利商店10月6日至10月10日限時5天推出「聰明消費學」活動，近百項商品可享同品牌、同價位第2件10元優惠，包含WA！COOKIES雪糕、阿奇儂 X 鮮乳坊巧酥可可冰淇淋、原萃冷萃蜜香紅茶、可口可樂ZERO等冰品、飲品、零食點心通通有。同一期間再搭配使用全盈+PAY，單筆消費滿250元加碼送100元購物金（限單筆消費滿300元使用1張100元購物金，使用期限至10月31日。

此外，全家便利商店自有品牌FamiCollection今年起陸續換上清新質感新包裝，適逢FamiCollection品牌成立10週年，即日起全家便利商店推出主題端架與優惠活動，10月31日前購買FamiCollection指定商品可享任選第2件5折，除了700ml古早味紅茶、鮮乳餅、海鹽地瓜條等主題端架人氣品項外，FamiCollection冷藏飲品、冰品同享優惠；不僅如此，10月4日起全新推出14項新品亦可享限時第2件5折優惠，包括添加鮮乳坊優質乳源的鮮乳金磚派、鮮奶華芙奶油脆餅，還有採用100%在地茶葉製作的阿里山高山茶、台東紅烏龍茶等飲品。

FamiCollection還推出3樣品牌週邊小物，10月31日前購買FamiCollection指定商品任4件，即贈送品牌磁鐵書籤一組，以手繪風格呈現品牌人氣商品，共兩款隨機贈送；加價49元則可獲得品牌熱可擦原子筆一支，還可再以99元加購迷你磁鐵盆栽，共有3種手繪商品圖樣及4種多肉植物，採預購方式到店、隨機出貨。