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電子票券結合Apple錢包 免解鎖、免開App秒核銷超方便

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新Apple錢包 NFC應用場景，將於Global Mall環球購物中心正式啟動。圖／宜睿智慧提供
全新Apple錢包 NFC應用場景，將於Global Mall環球購物中心正式啟動。圖／宜睿智慧提供

相較於傳統紙本票券，電子票券不僅便利、環保、選擇多，還有不怕搞丟、不怕忘記帶的使用優勢，也讓電子票券應用在近年受到越來越多企業與消費者愛用。

電子票券品牌Edenred宜睿智慧今宣布，推出結合Apple錢包NFC應用的「感應式即享券」，為台灣消費者帶來更方便快速的核銷體驗。首個應用場域選在Global Mall環球購物中心正式啟動，iPhone或Apple Watch用戶自10月5日起至10月10日周年慶期間，於全台8個分店消費滿500元，即可憑當日消費發票及Global Mall環球購物中心會員，至服務中心兌換面額50元的「環球購物中心感應式即享券」。

專注電子票券業務的Edenred，2022年率先為電子票券市場引進「品牌自選＋面額任用」功能，賦予消費者高度客製化使用彈性；今年更結合Apple錢包NFC票券，推出「感應式即享券」，用戶只要將即享券加入iPhone裡的「錢包」App後，透過NFC技術感應，不需解鎖手機、點選票券，只需將iPhone或Apple Watch靠近刷卡機上方進行感應，就可快速完成核銷，操作簡單快捷，提供台灣消費者更升級的電子票券使用體驗。

另外，還可結合LBS技術，當消費者接近可使用的品牌店家時，手機將自動推播通知提醒，解決忘記帶出門、忘記使用等痛點；最後，使用感應式即享券進行核銷，將不需顯示任何票券資訊或QR Code，相較於過去可大幅降低票券被盜用的風險。

Edenred結合Apple錢包NFC票券推出「感應式即享券」，突破台灣電子票券終端設備框架。圖／宜睿智慧提供
Edenred結合Apple錢包NFC票券推出「感應式即享券」，突破台灣電子票券終端設備框架。圖／宜睿智慧提供

Apple NFC 環球購物中心

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