「2023 OPEN! RUN」報名截止倒數！18組超萌落地氣球陪跑　11K組由林襄領軍

受到大小朋友喜愛的「2023 OPEN! RUN」今年已邁入第9屆，將於12月10日在高雄夢時代賽道與粉絲們再度見面。今年7-ELEVEN除了首次邀請時尚代表雪鈴兔波波以全新路跑勁裝運動造型亮相，同時更突破以往祭出5大全新亮點、並首次推出全新售票場域「OPEN!開心樂園」讓小朋友可以放電一整天。今年更首度力邀「啦啦隊女神林襄」現場帶領11k跑友一起挑戰賽事，活動報名到10月27日截止。

邁入第9屆的「2023 OPEN! RUN」，今年適逢OPEN將18歲，7-ELEVEN首次在路跑現場規劃18組落地氣球同慶，由人氣大明星OPEN將領軍OPEN!家族，邀請時尚代表雪鈴兔波波，還有人氣IP黃阿瑪的後宮生活8個萌主一次到齊、SNOOPY與查理布朗、咖波、超人力霸王、卡娜赫拉的小動物－粉紅兔兔、麥香、YAMAHA機車、VOLVO吉祥物麋鹿等，讓路跑增添蒐集拍照樂趣不無聊。

今年首次邀請人氣網紅擔任賽道領跑大使，分別由「好圓好亮好點星的長工老爸」帶領3K親子組，11K則由百萬人追蹤的「啦啦隊女神林襄」領軍，一同帶領跑友挑戰。

今年完賽獎牌設計突破以往，分別由OPEN!家族人氣代表與雪鈴兔波波領銜擔綱主角， 3K組是萌度爆棚的雪鈴兔波波、6K組是活力擔當的OPEN將、11K組則是永遠帥氣的LOCK醬，所有11K完賽後的跑者還能獲得客製化專屬完賽禮，收到的獎牌都將刻上姓名成為個人專屬完賽紀念。

今年賽事更響應永續首次使用環保跑衣，利用門市陳列高效智慧回收機回收的保特瓶所製成之保特紗材質跑衣，穿起來超輕薄，各組別於完賽時皆提供一只「完賽提袋」以及「運動毛巾」（詳細贈品圖示請見官網公告)。

7-ELEVEN今年也為了喜愛OPEN!家族的粉絲首次規劃「OPEN!家族X雪玲兔波波創意造型扮裝比賽」，跑者可任意裝扮家族角色比行頭，每個角色將個別選出一位優勝者，獲得icash儲值金1萬元，預計將送出共計8萬元儲值金。