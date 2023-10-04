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北歐百年機能服飾在台打造首間3.0概念店 顛覆想像獨售潮流限定款系列

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導

台灣人到底多愛機能服飾？來自挪威具有百年歷史的Helly Hansen於2022年末正式來台拓展，並開設旗艦店。不到一年品牌又傳來好消息，進駐新光三越百貨A9館，打造首間3.0概念店，還帶來獨賣的HH-118389225潮流密碼系列，顛覆消費者想像。

有別於品牌旗艦店，全新的3.0概念店，融入山系自然元素，以北歐簡約主義貫穿，打造更現代化、更純粹的店裝風格。不僅如此，Helly Hansen還帶來旗下年輕化HH-118389225支線，限定於概念店中銷售。被稱為潮流款的HH-118389225系列，是從品牌過去製作登山裝備歷史中汲取靈感，秉持「能夠在不斷變化的環境中確保安全性」的核心概念出發，提供精湛製作、優秀性能、多元穿搭方式的模組化設計單品。此次則呈現了防水夾克、連帽上衣和口袋T恤，用色大膽且版型較一般系列更為修身。

Columbia在信義區香堤大道打造起期間限定極光冰屋。圖／Columbia提供
Columbia在信義區香堤大道打造起期間限定極光冰屋。圖／Columbia提供

進入秋冬時節便是機能服飾的旺季，Columbia則在信義區香堤大道樹立起期間限定極光冰屋，讓人也能感受到偽出國的雪花紛飛跟極光美景，自即日起展至10月22日為止。當然除了極光冰屋裝置之外，Columbia還陳列了全新升級太空級保暖科技黃金鋁點打造雙重保暖Dable wall Elite外套，獨特撞色設計，以及防潑水材質不怕偶遇變天會掃興，讓人禦寒更有感。還有抓地力及防水性兼具的全新Facet 75鞋款，無論行走乾濕地面都不擔心。

Columbia極光冰屋，讓人也能感受到偽出國的雪花紛飛跟極光美景，自即日起展至10月22日為止。圖／Columbia提供
Columbia極光冰屋，讓人也能感受到偽出國的雪花紛飛跟極光美景，自即日起展至10月22日為止。圖／Columbia提供

Columbia FACET™ 75 MID OUTDRY™-OD女款防水高筒超彈力健走鞋，7,980元。圖／Columbia提供
Columbia FACET™ 75 MID OUTDRY™-OD女款防水高筒超彈力健走鞋，7,980元。圖／Columbia提供

Helly Hansen HH-118389225系列口袋T恤，5,780元。圖／Helly Hansen提供
Helly Hansen HH-118389225系列口袋T恤，5,780元。圖／Helly Hansen提供

Helly Hansen HH-118389225系列連帽上衣，8,780元。圖／Helly Hansen提供
Helly Hansen HH-118389225系列連帽上衣，8,780元。圖／Helly Hansen提供

Columbia Pike Lake II Cropped保暖立領外套，5,580元。圖／Columbia提供
Columbia Pike Lake II Cropped保暖立領外套，5,580元。圖／Columbia提供

極光 品牌 保暖

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