用越多省越多 Uber One炸雞、咖啡買1送1再享滿額8.5折

最近狂播的「一訂省不吃土」廣告，把流傳許久的「月底吃土」超寫實的呈現了出來。根據統計，2023年上半年Uber One跨平台活躍年訂閱用戶每月大約省下617元，相當於半年省下超過3,700元。為了鼓勵會員只要每週點一次就划算，即日起至10月13日，Uber One推出「誰能比我省」活動，會員只要打開App，確認本訂閱週期內省下總金額超過222元，截圖分享至Uber Eats臉書粉專活動貼文留言處，就有機會抽到222元Uber Cash點數回饋金。

另外，迎接連假Uber One寵粉再推多重獨享優惠，即日起至10月10日，頂呱呱、戰鬥雞等商家合作夥伴精選品項買1送1，會員輸入「台好吃」優惠序號，單筆訂單金額滿350元再享8.5折優惠；Cama、路易莎、7-ELEVEN、全家等商家精選咖啡品項買1送1或單品優惠，會員輸入「好咖勳」優惠序號，單筆訂單金額滿299元再享8.5折優惠；摩斯漢堡、老王炸烤等精選品項買1送1或單品優惠。

Uber One會員除了上Uber Eats App訂購標示金色Uber One圖示店家，可享有無限次0元外送費和100%服務費折抵優惠，使用Uber App叫車，還可享乘車行程9.5折優惠，並由合作車隊優先配對好評職業駕駛。Uber One也持續為會員打造尊榮禮遇，繼大港開唱、500碗美食小吃市集之後，由老饕領軍的500盤會員專屬體驗活動也即將登場，Uber One會員皆獨享優先入場、限量禮包、專屬優惠及活動體驗免排隊等禮遇。此外，若商家名稱下方標註有「Uber One」圖示，會員外送訂單在Uber Eats App內顯示預估「最晚抵達時間」有所延誤時，可獲一次性可折抵30元的Uber Cash點數禮遇。

而台北人期待已久的南門傳統市場新大樓即將於10月7日試營運，Uber Eats全用戶於10月7日至10月20日期間享超過30種商品9折起優惠，Uber One會員再加碼祭出10種南門市場特色名物的獨享優惠。