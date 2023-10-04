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Nike秀21款新籃球戰靴 黑白貓熊AF1、Kobe VI Protro鞋成焦點

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Nike曝光全新秋冬系列籃球鞋共21款，當中包括LeBron XXI、黑白配色Air Foamposite 1和經典配色反轉設計的Kobe VI Protro鞋，都是籃球迷關注的焦點。圖／Nike提供
Nike曝光全新秋冬系列籃球鞋共21款，當中包括LeBron XXI、黑白配色Air Foamposite 1和經典配色反轉設計的Kobe VI Protro鞋，都是籃球迷關注的焦點。圖／Nike提供

不久前才落幕的Nike世界籃球嘉年華，將屬於籃球激情推向高潮，現場不只有精彩賽事對決，還展出眾多具有時代象徵的經典鞋款與藝術作品。而且品牌還在現場曝光了全新秋冬系列籃球鞋共21款，當中包括LeBron XXI、黑白配色Air Foamposite 1和經典配色反轉設計的Kobe VI Protro鞋，都是籃球迷關注的焦點。

詹皇LeBron James的球場宰制力給人留下深刻印象，然而LeBron XXI的全新配色鞋則反映了他另一面。靈感源自名為Akoya的珍珠，象徵著詹皇與女兒Zhuri之間的關係，作為父親的他會像貝殼保護著珍珠那樣守護著女兒，同時LeBron XXI也將推出童鞋版本。90年代的Penny Hardaway是最能代表當時知名籃球員之一，而他腳下的Air Foamposite 1也因此備受矚目，更是近年場下時尚經典單品。新款採用黑白配色，並在後腳跟處繡上了Penny Hardaway個人Logo。另外，已故最偉大球員之一的Kobe Bryant仍舊被球迷們懷念，因此採用經典配色反轉設計的Kobe VI Protro戰靴，整體低筒造型配以流暢的線條，讓人眼睛為之一亮。

NBA新賽季到來UNDER ARMOUR與球星Stephen Curry擁有的CURRY BRAND品牌合作，推出新一代CURRY FLOW 11籃球戰靴。圖／UNDER ARMOUR提供
NBA新賽季到來UNDER ARMOUR與球星Stephen Curry擁有的CURRY BRAND品牌合作，推出新一代CURRY FLOW 11籃球戰靴。圖／UNDER ARMOUR提供

而隨著NBA新賽季到來，UNDER ARMOUR與球星Stephen Curry擁有的CURRY BRAND品牌合作，推出新一代CURRY FLOW 11籃球戰靴。首發配色以Future and beyond為命名靈感，鞋身以藍綠色系及內側漸變光感材質所打造，並採用兩種不同密度的UA FLOW科技配置，分別於中層藍綠色中底優化緩震腳感，底層白色中底提供抓地力及急起急停的靈活腳感、幫助起跳和轉向更加舒適。

Nike LeBron XXI的全新配色鞋象徵著詹皇與女兒Zhuri之間的關係，作為父親的他會像貝殼保護著珍珠那樣守護著女兒。圖／Nike提供
Nike LeBron XXI的全新配色鞋象徵著詹皇與女兒Zhuri之間的關係，作為父親的他會像貝殼保護著珍珠那樣守護著女兒。圖／Nike提供

CURRY FLOW 11籃球鞋，5,080元。圖／UNDER ARMOUR提供
CURRY FLOW 11籃球鞋，5,080元。圖／UNDER ARMOUR提供

Nike經典配色反轉設計的Kobe VI Protro戰靴，整體低筒造型配以流暢的線條，讓人眼睛為之一亮。圖／Nike提供
Nike經典配色反轉設計的Kobe VI Protro戰靴，整體低筒造型配以流暢的線條，讓人眼睛為之一亮。圖／Nike提供

Nike Air Foamposite 1籃球鞋是近年場下時尚經典單品，新款採用黑白配色，並在後腳跟處繡上了Penny Hardaway個人Logo。圖／Nike提供
Nike Air Foamposite 1籃球鞋是近年場下時尚經典單品，新款採用黑白配色，並在後腳跟處繡上了Penny Hardaway個人Logo。圖／Nike提供

品牌 Nike NBA Stephen Curry LeBron James Kobe Bryant

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