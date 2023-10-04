Nike秀21款新籃球戰靴 黑白貓熊AF1、Kobe VI Protro鞋成焦點

不久前才落幕的Nike世界籃球嘉年華，將屬於籃球激情推向高潮，現場不只有精彩賽事對決，還展出眾多具有時代象徵的經典鞋款與藝術作品。而且品牌還在現場曝光了全新秋冬系列籃球鞋共21款，當中包括LeBron XXI、黑白配色Air Foamposite 1和經典配色反轉設計的Kobe VI Protro鞋，都是籃球迷關注的焦點。

詹皇LeBron James的球場宰制力給人留下深刻印象，然而LeBron XXI的全新配色鞋則反映了他另一面。靈感源自名為Akoya的珍珠，象徵著詹皇與女兒Zhuri之間的關係，作為父親的他會像貝殼保護著珍珠那樣守護著女兒，同時LeBron XXI也將推出童鞋版本。90年代的Penny Hardaway是最能代表當時知名籃球員之一，而他腳下的Air Foamposite 1也因此備受矚目，更是近年場下時尚經典單品。新款採用黑白配色，並在後腳跟處繡上了Penny Hardaway個人Logo。另外，已故最偉大球員之一的Kobe Bryant仍舊被球迷們懷念，因此採用經典配色反轉設計的Kobe VI Protro戰靴，整體低筒造型配以流暢的線條，讓人眼睛為之一亮。

NBA新賽季到來UNDER ARMOUR與球星Stephen Curry擁有的CURRY BRAND品牌合作，推出新一代CURRY FLOW 11籃球戰靴。圖／UNDER ARMOUR提供

而隨著NBA新賽季到來，UNDER ARMOUR與球星Stephen Curry擁有的CURRY BRAND品牌合作，推出新一代CURRY FLOW 11籃球戰靴。首發配色以Future and beyond為命名靈感，鞋身以藍綠色系及內側漸變光感材質所打造，並採用兩種不同密度的UA FLOW科技配置，分別於中層藍綠色中底優化緩震腳感，底層白色中底提供抓地力及急起急停的靈活腳感、幫助起跳和轉向更加舒適。

Nike LeBron XXI的全新配色鞋象徵著詹皇與女兒Zhuri之間的關係，作為父親的他會像貝殼保護著珍珠那樣守護著女兒。圖／Nike提供

CURRY FLOW 11籃球鞋，5,080元。圖／UNDER ARMOUR提供

Nike經典配色反轉設計的Kobe VI Protro戰靴，整體低筒造型配以流暢的線條，讓人眼睛為之一亮。圖／Nike提供