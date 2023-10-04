快訊

國中生染髮被收9800元！媽氣炸「把我女兒當盤子」 沙龍澄清還原經過

美眾院議長麥卡錫被狼狽趕下台 暴露美國政治高度對立病灶

拱韓國瑜扮在野「桶箍」！韓粉發1015凱道集結令 歡迎侯柯郭到場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙十連假秀國旗、六福村門票只要499！到百年骨宅練膽

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
遊客必玩的百鬼活屍日夜大遊行、一生必玩一次的驚悚恐怖體驗屋「百年骨宅」。圖/六福村提供
遊客必玩的百鬼活屍日夜大遊行、一生必玩一次的驚悚恐怖體驗屋「百年骨宅」。圖/六福村提供

全台最盛大的萬聖慶典「墓碑鎮」，已在六福村登場，重頭戲之一的美國大西部「惡靈餐廳」，是每年一位難求的表演秀，今年表演、餐點皆全面升級，還能一睹國際級美國達人秀的屍控折骨舞。此外，萬聖墓碑鎮慶典期間(即日起~11/19)每周五加開夜間場次，讓更多遊客們一起在墓碑鎮「群魔亂舞」，體驗不一樣的萬聖節。

六福村表示，歡慶光輝10月，10/7至10/10雙十連假期間，只要秀出身上的國旗標誌，現場即可享499元入園優惠(原價1,199元)。另有雙十兩人成行1,300元(原價2,398元)、三人同行1,900元(原價3,597元)等優惠。

六福村墓碑鎮活動，包括遊客必玩的百鬼活屍日夜大遊行、驚悚恐怖體驗屋「百年骨宅」挑戰膽量極限，還有年年搶破頭的美國大西部「惡靈餐廳」。今年重磅加碼邀請美國達人秀屍控折骨舞，舞者們裝扮成鮮血淋漓的恐怖模樣在現場以違反人體工學的姿勢，以及超乎想像的柔軟度大秀舞技，絕對震撼。

原本只在假日限定的夜間遊行，即日起至11月19日，每周五、六、日及國定假日的夜間也將加碼演出，人氣爆棚的「惡靈餐廳」周五也同步加開午餐及晚餐餐期。

白天到六福村勇闖墓碑鎮，夜晚也能安排入住關西六福莊。關西六福莊推出眾多從早玩到晚的住宿專案，例如適合揪團來試膽的「惡靈朝聖團」學生住房專案，搭乘台聯客運到六福村體驗驚悚指數報表的墓碑鎮，四人成行，平均每人2,611元；六人成行，平均每人1,907元。優惠活動自即日起至11/19。

六福村萬聖慶典墓碑鎮活動好評不斷，即日起至11月19日，每周五、六、日及國定假日的夜間也將加碼演出。圖/六福村提供
六福村萬聖慶典墓碑鎮活動好評不斷，即日起至11月19日，每周五、六、日及國定假日的夜間也將加碼演出。圖/六福村提供

墓碑 六福村 美國

延伸閱讀

雙十連假遊逛雲林西螺大橋 有機蔬菜、「無印」風環保袋免費送

談雙十國慶 侯友宜：國家只有一種顏色就是青天白日滿地紅

搶攻雙十連假 高雄動漫節木棉花年度動畫《葬送的芙莉蓮》強勢登場

馬英九不滿「中華民國不見」拒出席國慶大會 總統府喊不理解：國旗很大幅

相關新聞

晶華酒店推「秋日蔬食」早餐！攜手米其林綠星共創永續

「永續餐飲」該如何展現？晶華國際酒店集團再度身體力行，攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起於台北晶華酒店、台南與太魯閣...

《數碼寶貝02 THE BEGINNING》驚喜現「聲」東京鐵塔 10月6日預售票開賣

日本超人氣系列動畫《數碼寶貝》最新電影《數碼寶貝02 THE BEGINNING》，以第二代超人氣角色為主要人物，這次的...

Nike秀21款新籃球戰靴 黑白貓熊AF1、Kobe VI Protro鞋成焦點

不久前才落幕的Nike世界籃球嘉年華，將屬於籃球激情推向高潮，現場不只有精彩賽事對決，還展出眾多具有時代象徵的經典鞋款與藝術作品。而且品牌還在現場曝光了全新秋冬系列籃球鞋共21款，當中包括LeBron XXI、黑白配色Air Foamposite 1和經典配色反轉設計的Kobe VI Protro鞋，都是籃球迷關注的焦點。

雙十連假秀國旗、六福村門票只要499！到百年骨宅練膽

全台最盛大的萬聖慶典「墓碑鎮」，已在六福村登場，重頭戲之一的美國大西部「惡靈餐廳」，是每年一位難求的表演秀，今年表演、餐...

85˚C消費119元 抽iphone 15 pro！線上、寄杯都適用

繼買蛋糕抽Switch後，85˚C再度推出全明星攻略之大咖抽iphone 15 pro，10/5至11/1在門市或85A...

楊謹華、謝欣穎和李沐就算是撞款也要背一樣包包 The RL 888系列成女明星新寵

時尚品牌RALPH LAUREN在日前推出了全新The RL 888系列包款，憑藉經典樣式受到眾多女星的喜愛，包括楊謹華、謝欣穎和李沐等人，即使撞款了也沒關係。而且三個不同世代的女性，藉由甜美、率性的造型來配搭都絲毫無違和感，說明了包款的百搭特色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。