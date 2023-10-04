雙十連假秀國旗、六福村門票只要499！到百年骨宅練膽

全台最盛大的萬聖慶典「墓碑鎮」，已在六福村登場，重頭戲之一的美國大西部「惡靈餐廳」，是每年一位難求的表演秀，今年表演、餐點皆全面升級，還能一睹國際級美國達人秀的屍控折骨舞。此外，萬聖墓碑鎮慶典期間(即日起~11/19)每周五加開夜間場次，讓更多遊客們一起在墓碑鎮「群魔亂舞」，體驗不一樣的萬聖節。

六福村表示，歡慶光輝10月，10/7至10/10雙十連假期間，只要秀出身上的國旗標誌，現場即可享499元入園優惠(原價1,199元)。另有雙十兩人成行1,300元(原價2,398元)、三人同行1,900元(原價3,597元)等優惠。

六福村墓碑鎮活動，包括遊客必玩的百鬼活屍日夜大遊行、驚悚恐怖體驗屋「百年骨宅」挑戰膽量極限，還有年年搶破頭的美國大西部「惡靈餐廳」。今年重磅加碼邀請美國達人秀屍控折骨舞，舞者們裝扮成鮮血淋漓的恐怖模樣在現場以違反人體工學的姿勢，以及超乎想像的柔軟度大秀舞技，絕對震撼。

原本只在假日限定的夜間遊行，即日起至11月19日，每周五、六、日及國定假日的夜間也將加碼演出，人氣爆棚的「惡靈餐廳」周五也同步加開午餐及晚餐餐期。