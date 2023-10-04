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85˚C消費119元 抽iphone 15 pro！線上、寄杯都適用
繼買蛋糕抽Switch後，85˚C再度推出全明星攻略之大咖抽iphone 15 pro，10/5至11/1在門市或85APP線上消費指定商品組合，最低119元起，就有機會抽中市價40,400元的iphone15 pro(共兩名)，每筆消費可享一次抽獎機會。
85˚C邀請消費者推薦最愛的明星商品，網友推薦必喝三款咖啡包括招牌、美式和拿鐵，其他如藍莓大理石、暗黑森林、提拉米蘇、法式千層等也都榜上有名。
10/5至11/10全明星攻略之大咖抽iphone活動，85˚C也推出三組明星商品組合，消費任一組就可以參加抽獎。包括A區咖啡分享組，一次購買一張咖啡寄杯卡，(限定中大杯美式、招牌、拿鐵咖啡)。B區歡聚共享組，購買指定整膜蛋糕一款(限定義式提拉米蘇8吋、經典提拉米蘇6吋、芋泥提拉米蘇6吋)。還有C區獨享套餐組，購買指定大杯咖啡+指定切片蛋糕，其中大杯咖啡可選美式、招牌、拿鐵，切片可選藍莓大理石、暗黑森林、提拉米蘇、法式千層任一搭配。
85 cafe APP會員期間內於實體門市或85 cafe APP線上訂餐，單筆購買任一區指定商品，結帳時報會員電話，也能自動參加抽獎活動。如C區大杯美式咖啡70元，加上49元的藍莓大理石，最低只要119元，就有機會把市價40,400元的iphone15 pro(共兩名)帶回家。抽獎採累計制，單筆發票為一次抽獎機會。
中獎名單將於11/10公布於85度C官網及臉書粉絲團。
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