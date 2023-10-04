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楊謹華、謝欣穎和李沐就算是撞款也要背一樣包包 The RL 888系列成女明星新寵

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
李沐（左）楊謹華（中）和謝欣穎分別以不同造型演繹The RL 888包包。圖／RALPH LAUREN提供
李沐（左）楊謹華（中）和謝欣穎分別以不同造型演繹The RL 888包包。圖／RALPH LAUREN提供

時尚品牌RALPH LAUREN在日前推出了全新The RL 888系列包款，憑藉經典樣式受到眾多女星的喜愛，包括楊謹華謝欣穎和李沐等人，即使撞款了也沒關係。而且三個不同世代的女性，藉由甜美、率性的造型來配搭都絲毫無違和感，說明了包款的百搭特色。

RALPH LAUREN全新The RL 888系列包款，外觀輪廓簡潔，但具備設計巧思，在看似方正的造型裡，帶有點綴式的斜角剪裁，讓整體視覺顯得平衡。而且就如Ralph Lauren先生所說這是一款堅固耐用，並能夠收納女性每日的隨身物品，儘管通常擁有許多包款並經常更換，但The RL 888包款最符合個性，能任意地搭配不同心情和風格，無論是粗獷牛仔褲或是性感小黑裙合適。因此楊謹華、謝欣穎和李沐就以不同風格來配搭同款袋包，透過藕灰、焦糖或是黑色款，演繹了20歲世代到40歲世代的女性樣貌，就像是陪伴她們日常生活不可或缺的要角。而楊謹華也曾表示The RL 888包包，「無論手提或肩背，都很好用」，深深打動她的心。

Valextra Iside公事包採用墨黑色配置，更襯托出招牌Millepunte小牛皮的立體質感，價格店洽。圖／Valextra提供
Valextra Iside公事包採用墨黑色配置，更襯托出招牌Millepunte小牛皮的立體質感，價格店洽。圖／Valextra提供

不只有話題女性包款，義大利頂級皮具品牌Valextra也為男性打造了兼具美感和實用性的袋包。像是新款Iside公事包採用別具新意的墨黑色以及倫敦灰配置，更襯托出招牌Millepunte小牛皮的立體質感。包身容量充裕，可輕鬆收納A4大小文件和15吋電腦；配有舒適的頂部提手及可拆卸的肩背帶，金屬保護腳釘設計可避免皮革包底磨損刮花。而MyLogo 48小時手提袋，從日常通勤到過夜差旅都適用，符合人體工程學的考究設計，展現Valextra引以為傲的製作工藝。其中央隔層內設四個獨立分層和一個拉鍊口袋，搭配可調節肩帶設計，自由切換肩背與斜背來使用。

RALPH LAUREN The RL 888系列小牛皮斜背包，87,800元。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN The RL 888系列小牛皮斜背包，87,800元。圖／RALPH LAUREN提供

RALPH LAUREN The RL 888系列小牛皮手提包，80,800元。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN The RL 888系列小牛皮手提包，80,800元。圖／RALPH LAUREN提供

RALPH LAUREN The RL 888系列小牛皮手提包，80,800元。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN The RL 888系列小牛皮手提包，80,800元。圖／RALPH LAUREN提供

品牌 楊謹華 謝欣穎

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