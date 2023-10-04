楊謹華、謝欣穎和李沐就算是撞款也要背一樣包包 The RL 888系列成女明星新寵

時尚品牌RALPH LAUREN在日前推出了全新The RL 888系列包款，憑藉經典樣式受到眾多女星的喜愛，包括楊謹華、謝欣穎和李沐等人，即使撞款了也沒關係。而且三個不同世代的女性，藉由甜美、率性的造型來配搭都絲毫無違和感，說明了包款的百搭特色。

RALPH LAUREN全新The RL 888系列包款，外觀輪廓簡潔，但具備設計巧思，在看似方正的造型裡，帶有點綴式的斜角剪裁，讓整體視覺顯得平衡。而且就如Ralph Lauren先生所說這是一款堅固耐用，並能夠收納女性每日的隨身物品，儘管通常擁有許多包款並經常更換，但The RL 888包款最符合個性，能任意地搭配不同心情和風格，無論是粗獷牛仔褲或是性感小黑裙合適。因此楊謹華、謝欣穎和李沐就以不同風格來配搭同款袋包，透過藕灰、焦糖或是黑色款，演繹了20歲世代到40歲世代的女性樣貌，就像是陪伴她們日常生活不可或缺的要角。而楊謹華也曾表示The RL 888包包，「無論手提或肩背，都很好用」，深深打動她的心。

Valextra Iside公事包採用墨黑色配置，更襯托出招牌Millepunte小牛皮的立體質感，價格店洽。圖／Valextra提供

不只有話題女性包款，義大利頂級皮具品牌Valextra也為男性打造了兼具美感和實用性的袋包。像是新款Iside公事包採用別具新意的墨黑色以及倫敦灰配置，更襯托出招牌Millepunte小牛皮的立體質感。包身容量充裕，可輕鬆收納A4大小文件和15吋電腦；配有舒適的頂部提手及可拆卸的肩背帶，金屬保護腳釘設計可避免皮革包底磨損刮花。而MyLogo 48小時手提袋，從日常通勤到過夜差旅都適用，符合人體工程學的考究設計，展現Valextra引以為傲的製作工藝。其中央隔層內設四個獨立分層和一個拉鍊口袋，搭配可調節肩帶設計，自由切換肩背與斜背來使用。

RALPH LAUREN The RL 888系列小牛皮斜背包，87,800元。圖／RALPH LAUREN提供

RALPH LAUREN The RL 888系列小牛皮手提包，80,800元。圖／RALPH LAUREN提供