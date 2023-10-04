500盤2023／格蘭利威獨獻台灣鉅作 12年首席三桶百搭台灣味

首份代表台灣人觀點的美食評鑑「第三屆500盤」指定用酒單一麥芽蘇格蘭威士忌全球標竿品牌格蘭利威（The Glenlivet），持續深耕台灣市場，繼獨獻台灣的13年、15年雪莉桶盛大上市後，第三度為台灣消費者量身打造最新鉅作——「12年首席三桶」，透過新創三桶勾兌工法，將台灣獨有的牛奶糖、台灣龍眼乾、台灣百花蜜、土鳳梨等風味元素，以蘇格蘭威士忌重新演繹，成為「第三屆500盤」晚宴中的台灣味絕配。

「格蘭利威12年首席三桶」是「第三屆500盤」晚宴中的台灣味絕配。圖／格蘭利威提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭利威12年首席三桶」由投身威士忌產業40餘年的首席釀酒師艾倫・溫徹斯特（Alan Winchester），為台灣人的味蕾匠心打造，開創出「黃金三桶新製序」——以美國橡木桶完整熟陳12年後，將酒液部分轉桶至初次裝填加勒比海蘭姆桶，部分則轉桶至初次裝填波本桶過桶，留下一部分酒液，繼續在美國橡木桶熟陳，最後再進行三桶勾兌，匯聚黃金三桶完美比例，堆疊出層次豐美的滑順細緻口感。

「格蘭利威12年首席三桶」是「第三屆500盤」指定用酒。圖／格蘭利威提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國橡木桶為「格蘭利威12年首席三桶」帶來香濃馥郁的太妃糖與蜂蜜氣息；初次裝填的加勒比海蘭姆桶，為酒款增添香甜鳳梨、熟蜜桃等熱帶水果層次；初次裝填波本桶，更為酒液帶入波本桶經典的迷人奶油與香草風味。在多重風味的交融匯總下，在淡雅的花香裡交織出無與倫比的滑順細緻口感，以及絲滑而綿密的完美尾韻，造就出「格蘭利威12年首席三桶」的美好酒體。

「格蘭利威12年首席三桶」為「第三屆500盤」賓客帶來「一期一會」的品飲饗宴。圖／格蘭利威提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在「第三屆500盤」晚宴中，不管是來自川揚菜餐廳「請客樓」的冷前菜「鮮露豆腐絲魚子醬、蘭陽加捲、瓜仁丁香酥盒、悄悄話、泡椒皮蛋、金箔焦糖烏魚子」；來自法料餐廳「Ephernité法緹」的熱前菜「野生烏魚白子、白蘆筍魚卵奶油醬、法式菊芋千層」；抑或是自台菜「魷魚螺肉蒜」獲得靈感的湯品「Marc L³」的「鮑魚魷魚蒜苗湯」；甚至是日式燒鳥餐廳「Birdy Yakitori」的「阿基里斯腱、雞肉丸」、「山海樓」的「山海潤餅宴」；以及來自「晶華軒」的「生拆膏蟹麻婆豆腐」；在風味的搭配上，皆可將美國橡木桶、蘭姆桶與波本桶所帶來的氣息自由拆解、任意組合，在餐盤上揮灑出千變化的瑰麗寶島景致。

格蘭利威在「第三屆500盤」晚宴現場，帶來由亞洲50大酒吧「Bar Mood」操刀設計的「三重奏」（左）、「熱帶島嶼」（中）兩款調酒，與「格蘭利威12年首席三桶」純飲。圖／格蘭利威提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冷前菜「鮮露豆腐絲魚子醬、蘭陽加捲、瓜仁丁香酥盒、悄悄話、泡椒皮蛋、金箔焦糖烏魚子」中豐富的鮮、鹹、辣、甜風味組合，恰與「格蘭利威12年首席三桶」多樣的熱帶風情相映成趣，在味蕾上放起絢麗的風味火花。

湯品「Marc L³」的「鮑魚魷魚蒜苗湯」，將金璟雞湯以法式澄清手法處理，豐濃華麗，加入些許「格蘭利威12年首席三桶」，更為這道發想自台菜「魷魚螺肉蒜」的迷人湯品，增添曼妙層次。

「生拆膏蟹麻婆豆腐」結合膏蟹的鮮美、麻婆豆腐的香麻，輔以豆腐的軟嫩，正與「格蘭利威12年首席三桶」的奔放熱帶果香與馥郁的太妃糖與蜂蜜氣息，達到精彩對比，碰撞出令人回味再三的味覺饗宴。

「格蘭利威12年首席三桶」運用與眾不同的過桶工序，在承襲酒廠經典花果香的基礎之上，透過雙重初次裝填橡木桶的運用以及43%酒精濃度的提升，提升香氣層次與滑順口感，注定成為台灣人的餐桌上最速配的美味風景。

「格蘭利威12年首席三桶」新創三桶新製序，打造黃金三桶完美比例，百搭台灣好滋味。圖／格蘭利威提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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主辦單位 500輯

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指定用酒 The Glenlivet 格蘭利威

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