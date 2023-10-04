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嘉義市美食排隊名店林聰明沙鍋魚頭 獲選金馬60本土品牌聯名禮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2023年第60屆金馬獎11月25日在國父紀念館舉行，日前公布集結台灣本土品牌打造聯名禮箱，其中嘉義市排隊美食名店林聰明沙鍋魚頭，以及開發的獨家沙茶醬「聰明醬」入選。圖／林聰明提供
2023年第60屆金馬獎11月25日在國父紀念館舉行，日前公布集結台灣本土品牌打造聯名禮箱，其中嘉義市排隊美食名店林聰明沙鍋魚頭，以及開發的獨家沙茶醬「聰明醬」入選。圖／林聰明提供

2023年第60屆金馬獎11月25日在國父紀念館舉行，先前公布李安將出任金馬獎評審團主席，引起各界關注，入圍名單揭曉，日前公布金馬60集結台灣本土品牌打造聯名禮箱，受注目，其中嘉義市的排隊美食名店林聰明沙鍋魚頭，以及開發的獨家沙茶醬「聰明醬」入選。

金馬獎入圍禮箱，近幾年話題性十足，成功帶動金馬氛圍，本屆金馬60更受注目，打造客製禮品，擴及食品、保健品、居家及育樂用品等35個品項，總價值近10萬元，有許多聯名台灣特色伴手禮，嘉義縣有特製金馬口味的老楊方塊酥。

入圍酒會，將由台北文華東方酒店中餐宴會主廚李政上打造盛宴！日前記者會，搶先曝光酒會特色餐點，攜手排隊名店嘉義林聰明沙鍋魚頭及聰明醬，入選讓林聰明及家人員工，感到開心榮耀。

林聰明說，聰明醬自製及委託代工，外銷歐美日本受歡迎，是拌麵的美味醬，原料來自沙鍋魚頭獨家配方沙茶拌醬，嚴選台灣風土食材，使用米其林餐廳御用的洲南鹽場鹽品，採用百年醬油品牌西螺丸莊醬油、職人製傳承三代的新港正港麻油，加上獨家職人配方。

傳承三代的林聰明沙鍋魚頭，不開放加盟，目前除嘉義市總店分店，去年首度進駐台南三井outlet美食區，業績長紅，疫情解封，出國旅客大增，林聰明接受嘉義鄉親經營的昇恆昌公司邀請，8月底進駐桃園機場第二航廈美食區，開幕日市長黃敏惠北上祝賀。

2023年第60屆金馬獎11月25日在國父紀念館舉行，日前公布集結台灣本土品牌打造聯名禮箱，其中嘉義市排隊美食名店林聰明沙鍋魚頭，以及開發的獨家沙茶醬「聰明醬」入選。圖／林聰明提供
2023年第60屆金馬獎11月25日在國父紀念館舉行，日前公布集結台灣本土品牌打造聯名禮箱，其中嘉義市排隊美食名店林聰明沙鍋魚頭，以及開發的獨家沙茶醬「聰明醬」入選。圖／林聰明提供

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