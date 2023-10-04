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Qeelin高級珠寶東方靈感當代美 金魚Qin Qin超喜感

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
名模李曉涵配戴上Qeelin多款高級珠寶，展現古典與當代風格的柔美融合。圖／Qeelin提供（合成圖）
名模李曉涵配戴上Qeelin多款高級珠寶，展現古典與當代風格的柔美融合。圖／Qeelin提供（合成圖）

古典與現代不必是風格的兩極，東方珠寶品牌Qeelin為旗下多個系列推出高級珠寶，將古中國文化融入現代珠寶設計，並於日前假品牌微風南山專賣店鋪舉辦了一場私享珠寶展，並邀請到名模李曉涵美型穿戴演繹。

更為立體、展現出珠寶的細膩之美，是本次Qeelin高級珠寶的共通特色，像是Wulu Fairy系列嘗試還原煌飛天壁畫中、仙女衣擺輕晃飄蕩的翩翩之美，除了在微小量體的珠寶體現了雕琢氣韻，並精選了多顆重約1.60克拉至2.38克拉不等的紅寶石、鑽石、祖母綠或粉紅藍寶石，頗具賞玩價值。

新款的Wulu Wulu高級珠寶並以交疊的Wulu形體，呈現錯落有致的幾何層疊、正反顛倒之美，並由名模李曉涵配戴示範，展現出落落大氣的高級感。以金魚為靈感的Qin Qin系列，則首次將金魚項鍊極大化：金魚的尾巴不規則且生動，將隨佩戴者身體的律動輕顫、活靈活現，玫瑰金的魚尾、魚身、魚首再綿密鑲嵌以鑽石和紅寶石，讓金魚名符其實，金光閃爍。

其中不在官方介紹資料中還有一對玫瑰金與白金的龍鳳主題手鐲，手鐲交錯纏繞的兩端分別精湛雕刻以龍頭與鳳首，手鐲本身並鑲嵌以綿密鑽石，加上龍頭和鳳首的比例皆高精準地捕捉到東方印象中傳說瑞獸的神髓姿態，也再度展現Qeelin身為東方珠寶品牌的底蘊，更有鑲嵌與精雕工藝的深厚底蘊。

Qeelin新款高級珠寶，以品牌經典的Wulu、Qin Qin等系列，展現品牌精湛的珠寶工藝。圖／Qeelin提供
Qeelin新款高級珠寶，以品牌經典的Wulu、Qin Qin等系列，展現品牌精湛的珠寶工藝。圖／Qeelin提供
Wulu Fairy系列嘗試還原煌飛天壁畫中、仙女衣擺輕晃飄蕩的翩翩之美，除了在微小量體的珠寶體現了雕琢氣韻，並精選了多顆重約1.60克拉至2.38克拉不等的紅寶石、鑽石、祖母綠或粉紅藍寶石，頗具賞玩價值。圖／Qeelin提供
Wulu Fairy系列嘗試還原煌飛天壁畫中、仙女衣擺輕晃飄蕩的翩翩之美，除了在微小量體的珠寶體現了雕琢氣韻，並精選了多顆重約1.60克拉至2.38克拉不等的紅寶石、鑽石、祖母綠或粉紅藍寶石，頗具賞玩價值。圖／Qeelin提供
Qeelin日前於品牌微風南山專賣店帶來以「麒跡花園」為主題的多個高級珠寶系列，展現品牌從東方文化中獲得靈感的當代珠寶創作。圖／Qeelin提供
Qeelin日前於品牌微風南山專賣店帶來以「麒跡花園」為主題的多個高級珠寶系列，展現品牌從東方文化中獲得靈感的當代珠寶創作。圖／Qeelin提供

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