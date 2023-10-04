Qeelin高級珠寶東方靈感當代美 金魚Qin Qin超喜感

古典與現代不必是風格的兩極，東方珠寶品牌Qeelin為旗下多個系列推出高級珠寶，將古中國文化融入現代珠寶設計，並於日前假品牌微風南山專賣店鋪舉辦了一場私享珠寶展，並邀請到名模李曉涵美型穿戴演繹。

更為立體、展現出珠寶的細膩之美，是本次Qeelin高級珠寶的共通特色，像是Wulu Fairy系列嘗試還原煌飛天壁畫中、仙女衣擺輕晃飄蕩的翩翩之美，除了在微小量體的珠寶體現了雕琢氣韻，並精選了多顆重約1.60克拉至2.38克拉不等的紅寶石、鑽石、祖母綠或粉紅藍寶石，頗具賞玩價值。

新款的Wulu Wulu高級珠寶並以交疊的Wulu形體，呈現錯落有致的幾何層疊、正反顛倒之美，並由名模李曉涵配戴示範，展現出落落大氣的高級感。以金魚為靈感的Qin Qin系列，則首次將金魚項鍊極大化：金魚的尾巴不規則且生動，將隨佩戴者身體的律動輕顫、活靈活現，玫瑰金的魚尾、魚身、魚首再綿密鑲嵌以鑽石和紅寶石，讓金魚名符其實，金光閃爍。