快訊

不斷更新／小犬颱風逼近！台東明下午起放颱風假 各縣市停班課一次看

亞運拳擊／4強賽不敵地主 「四金釵」吳詩儀銅牌收尾

民眾倉皇逃出！曼谷一購物中心傳槍響至少3死4傷 槍手竟是青少年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

24春夏時裝周／賈靜雯同台超辣千黛亞賞LV 星光太閃了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌代言人千黛亞出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
品牌代言人千黛亞出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的2024春夏女裝系列大秀於10月2日於巴黎香榭麗舍大道103號（103 avenue des Champs-Elysées）登場 — 這座於1900年代為世博會而建造的新藝術風格建築正在整修中，預計將成為品牌在巴黎最新也最大的據點。出席名人除了台灣女星賈靜雯，包括影后凱特布蘭琪、千黛亞（Zendaya）、周冬雨、韓團少女時代成員太妍（TAEYEON）、NewJeans成員李惠仁（HYEIN）、木村光希（KŌKI）等，星光熠熠。

在法國歌手Zaho de Sagazan的歌聲中，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière本季為路易威登的女性打造了一個輕鬆舒適的旅行衣櫥。寬鬆oversize的夾克，搭配布料柔軟搖曳的蛋糕長裙，寬大搶眼的腰封成為視覺焦點。整體色調輕柔舒適，不同色彩的條紋與大格紋堆疊混搭，營造出一種自在隨意的即興氣息。上寬下窄的輪廓逐漸成形，從這些柔軟垂墜的布料堆疊中逐漸形成移動旅行的律動，到晚裝一系列硬挺的寬大肩線外套，讓人想起Nicolas Ghesquière最擅長的立體剪裁與上一季早春的宮廷風，幾套搶眼的光澤面料則為此系列注入未來感。

正如所有品牌本季秀場場景都特地著重於環保與回收，第三次與美術指導設計師James Chinlund合作的秀場，由西班牙製作公司Penique共同構思，低密度聚乙烯製成的充氣氣球狀結構膨脹團充滿整個空間，並透過不同的光影紋理形成別緻的視覺效果。氣球為100%回收材質，秀後也將和秀場的吊燈照明一起回收作為櫥窗展示之用。秀場的座位也將由La Réserve des Arts回收後用於其他藝文活動。

路易威登2024春夏女裝系列大秀在巴黎香榭麗舍大道103號登場，是品牌未來的旗艦據點。圖／路易威登提供
路易威登2024春夏女裝系列大秀在巴黎香榭麗舍大道103號登場，是品牌未來的旗艦據點。圖／路易威登提供
方正的相機包包掛在胸前就像真的旅人一樣。圖／路易威登提供
方正的相機包包掛在胸前就像真的旅人一樣。圖／路易威登提供
對半設計的露趾高跟鞋便於行走也頗具視覺趣味。圖／路易威登提供
對半設計的露趾高跟鞋便於行走也頗具視覺趣味。圖／路易威登提供
木村光希出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
木村光希出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
影后凱特布蘭琪出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
影后凱特布蘭琪出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
本季服裝著重於便於移動旅行的設計。圖／路易威登提供
本季服裝著重於便於移動旅行的設計。圖／路易威登提供
韓團少女時代成員太妍出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
韓團少女時代成員太妍出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
女星賈靜雯出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
女星賈靜雯出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
寬鬆的夾克搭配飄逸蛋糕長裙。圖／路易威登提供
寬鬆的夾克搭配飄逸蛋糕長裙。圖／路易威登提供
方形手提包趣味的造型讓人想起魔術方塊。圖／路易威登提供
方形手提包趣味的造型讓人想起魔術方塊。圖／路易威登提供
各種條紋與格紋的混搭展現輕鬆隨性的氣息。圖／路易威登提供
各種條紋與格紋的混搭展現輕鬆隨性的氣息。圖／路易威登提供
全新的提包露出內層扣鎖，營造出一種輕鬆隨意感。圖／路易威登提供
全新的提包露出內層扣鎖，營造出一種輕鬆隨意感。圖／路易威登提供
路易威登2024春夏女裝系列大秀在巴黎香榭麗舍大道103號發表。圖／路易威登提供
路易威登2024春夏女裝系列大秀在巴黎香榭麗舍大道103號發表。圖／路易威登提供
晚裝一系列立體剪裁的精緻面料外套呈現高雅的宮廷氣息。圖／路易威登提供
晚裝一系列立體剪裁的精緻面料外套呈現高雅的宮廷氣息。圖／路易威登提供
女星周冬雨出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
女星周冬雨出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
對半設計的露趾高跟鞋便於行走也頗具視覺趣味。圖／路易威登提供
對半設計的露趾高跟鞋便於行走也頗具視覺趣味。圖／路易威登提供
NewJeans成員HYEIN出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
NewJeans成員HYEIN出席路易威登2024春夏女裝系列時裝秀。圖／路易威登提供
寬大肩線的外套形成上寬下窄的輪廓。圖／路易威登提供
寬大肩線的外套形成上寬下窄的輪廓。圖／路易威登提供
晚裝一系列立體剪裁的精緻面料外套呈現高雅的宮廷氣息。圖／路易威登提供
晚裝一系列立體剪裁的精緻面料外套呈現高雅的宮廷氣息。圖／路易威登提供

巴黎 品牌 設計師 LV

延伸閱讀

與賈靜雯創立品牌深感不足 衛斯理曝一喜訊「錄取政大EMBA」

趙又廷洩心境「希望女兒長得像高圓圓」 遺憾表情網笑翻

賈靜雯披頭散髮素顏冒大痘 網驚不顧形象：認不出來！

梧桐妹半夜突告白「我的最愛」 曝與星二代私下互動

相關新聞

寶格麗色彩之旅頂級珠寶腕表展 8億瑰麗作品今起登台

擅長發揮彩色寶石獨特瑰麗之美的寶格麗（BVLGARI），自即日起至10月8日止於台北101精品店內舉辦頂級珠寶巡展「色彩...

24春夏時裝周 /FERRAGAMO材質撞出藝術感 蓄鬍費翔現身

「我想讓整體感受更輕盈，無論是材質、結構還是人們穿上的方式。我在義大利人的穿搭與生活上找到一種熟悉感—非常加勒比海式的優...

好康來了！自備購物袋到宜蘭市3市場消費 送百元好市券

宜蘭市公所舉辦好市成雙購物季，除了結合公益消費，並鼓勵民眾環保購物，今天宣布綠九市場、南館市場(地下室)於10月每周三上...

24春夏時裝周／賈靜雯同台超辣千黛亞賞LV 星光太閃了

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的2024春夏女裝系列大秀於10月2日於巴黎香榭麗舍大道103號（103...

Massimo Dutti台北101門市首度改裝 店裝風格明快、銷售面積變大瞄準COS而來

比較起姐妹品牌Zara來說，Massimo Dutti無論是風格、訂價都較接近後來展店的COS。因此Massimo Dutti的台灣首店，也就是台北101門市，睽違11年來第一次進行改裝，透過重新佈局和規劃，店裝風格變得明亮又簡潔，而且銷售坪數比起過往變大30%，更分別帶來限定男、女裝，讓消費者也有感品牌的改變。

台日商場互尬！三井OUTLET、LaLaport聯手日系周年慶

台灣獨特的百貨周年慶大戰愈來愈熱鬧，台灣三井不動產商業設施旗下日系商場Mitsui Shopping Park LaLa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。