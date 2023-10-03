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24春夏時裝周／賈靜雯同台超辣千黛亞賞LV 星光太閃了
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的2024春夏女裝系列大秀於10月2日於巴黎香榭麗舍大道103號（103 avenue des Champs-Elysées）登場 — 這座於1900年代為世博會而建造的新藝術風格建築正在整修中，預計將成為品牌在巴黎最新也最大的據點。出席名人除了台灣女星賈靜雯，包括影后凱特布蘭琪、千黛亞（Zendaya）、周冬雨、韓團少女時代成員太妍（TAEYEON）、NewJeans成員李惠仁（HYEIN）、木村光希（KŌKI）等，星光熠熠。
在法國歌手Zaho de Sagazan的歌聲中，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière本季為路易威登的女性打造了一個輕鬆舒適的旅行衣櫥。寬鬆oversize的夾克，搭配布料柔軟搖曳的蛋糕長裙，寬大搶眼的腰封成為視覺焦點。整體色調輕柔舒適，不同色彩的條紋與大格紋堆疊混搭，營造出一種自在隨意的即興氣息。上寬下窄的輪廓逐漸成形，從這些柔軟垂墜的布料堆疊中逐漸形成移動旅行的律動，到晚裝一系列硬挺的寬大肩線外套，讓人想起Nicolas Ghesquière最擅長的立體剪裁與上一季早春的宮廷風，幾套搶眼的光澤面料則為此系列注入未來感。
正如所有品牌本季秀場場景都特地著重於環保與回收，第三次與美術指導設計師James Chinlund合作的秀場，由西班牙製作公司Penique共同構思，低密度聚乙烯製成的充氣氣球狀結構膨脹團充滿整個空間，並透過不同的光影紋理形成別緻的視覺效果。氣球為100%回收材質，秀後也將和秀場的吊燈照明一起回收作為櫥窗展示之用。秀場的座位也將由La Réserve des Arts回收後用於其他藝文活動。
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