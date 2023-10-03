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Massimo Dutti台北101門市首度改裝 店裝風格明快、銷售面積變大瞄準COS而來

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Massimo Dutti的台灣首店，也就是台北101門市，睽違11年來第一次進行改裝，透過重新佈局和規劃，店裝風格變得明亮又簡潔。圖／Massimo Dutti提供
Massimo Dutti的台灣首店，也就是台北101門市，睽違11年來第一次進行改裝，透過重新佈局和規劃，店裝風格變得明亮又簡潔。圖／Massimo Dutti提供

比較起姐妹品牌Zara來說，Massimo Dutti無論是風格、訂價都較接近後來展店的COS。因此Massimo Dutti的台灣首店，也就是台北101門市，睽違11年來第一次進行改裝，透過重新佈局和規劃，店裝風格變得明亮又簡潔，而且銷售坪數比起過往變大30%，更分別帶來限定男、女裝，讓消費者也有感品牌的改變。

永續精神已成所有品牌在發展時的重要方針，而Massimo Dutti台北101門市，也秉持秉持同樣理念，融合科技管理系統，平均可節約用電量達30%，耗水量節約40%。同時門市內持續設置舊衣回收箱，協助消費者將回收衣物捐贈於伊甸社會福利基金會品牌，逐步朝向零污染的用料目標前進。Massimo Dutti台北101門市採用天然材料如實木、石材的運用，結合淺色的溫柔色調，並透過綠色植物與家飾優雅地區隔產品氛圍，並精心運用高低空間中的間接光源，營造自然、微妙的照明效果，塑造出明亮且精緻的購物空間。

Massimo Dutti台北101門市除了男、女裝當季新品，還增設皮質配件與男士正裝兩個專區。圖／Massimo Dutti提供
Massimo Dutti台北101門市除了男、女裝當季新品，還增設皮質配件與男士正裝兩個專區。圖／Massimo Dutti提供

此次改裝全新門市面積為100多坪，較以往增加了30%的銷售區域，除了男、女裝當季新品，還增設皮質配件與男士正裝兩個專區。而且為了101全新概念店開幕，Massimo Dutti在台灣首度曝光的男裝Studio collection，採用更精選優質面料及現代建築廓形，推出實用性與標誌性兼具的服裝。以及更符合亞洲人的身形而創造的限定女裝系列，其中深受台灣消費者喜愛的百搭的針織夾克與上衣，皆以訂製尺寸再次現身。

Massimo Dutti台北101門市採用天然材料如實木、石材的運用，結合淺色的溫柔色調，並透過綠色植物與家飾優雅地區隔產品氛圍。圖／Massimo Dutti提供
Massimo Dutti台北101門市採用天然材料如實木、石材的運用，結合淺色的溫柔色調，並透過綠色植物與家飾優雅地區隔產品氛圍。圖／Massimo Dutti提供

為了Massimo Dutti台北101門市重開，品牌帶來在台灣首度曝光的男裝Studio collection。圖／Massimo Dutti提供
為了Massimo Dutti台北101門市重開，品牌帶來在台灣首度曝光的男裝Studio collection。圖／Massimo Dutti提供

為了Massimo Dutti台北101門市重開，品牌帶來了亞洲限定女裝系列。圖／Massimo Dutti提供
為了Massimo Dutti台北101門市重開，品牌帶來了亞洲限定女裝系列。圖／Massimo Dutti提供

Massimo Dutti亞洲限定女裝系列口袋裝飾短版外套，6,590元。圖／Massimo Dutti提供
Massimo Dutti亞洲限定女裝系列口袋裝飾短版外套，6,590元。圖／Massimo Dutti提供

Massimo Dutti亞洲限定女裝系列條紋紋理短版外套，6,590元。圖／Massimo Dutti提供
Massimo Dutti亞洲限定女裝系列條紋紋理短版外套，6,590元。圖／Massimo Dutti提供

Massimo Dutti亞洲限定女裝系列V領撞色紋理開襟衫，2,450元。圖／Massimo Dutti提供
Massimo Dutti亞洲限定女裝系列V領撞色紋理開襟衫，2,450元。圖／Massimo Dutti提供

Massimo Dutti亞洲限定女裝系列撞色紋理開襟衫，1,950元。圖／Massimo Dutti提供
Massimo Dutti亞洲限定女裝系列撞色紋理開襟衫，1,950元。圖／Massimo Dutti提供

品牌 台北101 坪數 ZARA H&M

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