Massimo Dutti台北101門市首度改裝 店裝風格明快、銷售面積變大瞄準COS而來

比較起姐妹品牌Zara來說，Massimo Dutti無論是風格、訂價都較接近後來展店的COS。因此Massimo Dutti的台灣首店，也就是台北101門市，睽違11年來第一次進行改裝，透過重新佈局和規劃，店裝風格變得明亮又簡潔，而且銷售坪數比起過往變大30%，更分別帶來限定男、女裝，讓消費者也有感品牌的改變。

永續精神已成所有品牌在發展時的重要方針，而Massimo Dutti台北101門市，也秉持秉持同樣理念，融合科技管理系統，平均可節約用電量達30%，耗水量節約40%。同時門市內持續設置舊衣回收箱，協助消費者將回收衣物捐贈於伊甸社會福利基金會品牌，逐步朝向零污染的用料目標前進。Massimo Dutti台北101門市採用天然材料如實木、石材的運用，結合淺色的溫柔色調，並透過綠色植物與家飾優雅地區隔產品氛圍，並精心運用高低空間中的間接光源，營造自然、微妙的照明效果，塑造出明亮且精緻的購物空間。

Massimo Dutti台北101門市除了男、女裝當季新品，還增設皮質配件與男士正裝兩個專區。圖／Massimo Dutti提供

此次改裝全新門市面積為100多坪，較以往增加了30%的銷售區域，除了男、女裝當季新品，還增設皮質配件與男士正裝兩個專區。而且為了101全新概念店開幕，Massimo Dutti在台灣首度曝光的男裝Studio collection，採用更精選優質面料及現代建築廓形，推出實用性與標誌性兼具的服裝。以及更符合亞洲人的身形而創造的限定女裝系列，其中深受台灣消費者喜愛的百搭的針織夾克與上衣，皆以訂製尺寸再次現身。

Massimo Dutti台北101門市採用天然材料如實木、石材的運用，結合淺色的溫柔色調，並透過綠色植物與家飾優雅地區隔產品氛圍。圖／Massimo Dutti提供

為了Massimo Dutti台北101門市重開，品牌帶來在台灣首度曝光的男裝Studio collection。圖／Massimo Dutti提供

為了Massimo Dutti台北101門市重開，品牌帶來了亞洲限定女裝系列。圖／Massimo Dutti提供

Massimo Dutti亞洲限定女裝系列口袋裝飾短版外套，6,590元。圖／Massimo Dutti提供

Massimo Dutti亞洲限定女裝系列條紋紋理短版外套，6,590元。圖／Massimo Dutti提供

Massimo Dutti亞洲限定女裝系列V領撞色紋理開襟衫，2,450元。圖／Massimo Dutti提供