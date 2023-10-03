LINE貼圖新竹人最愛買 最高用戶擁4.5萬組

自2011年10月4日推出第一組饅頭人、詹姆士等角色貼圖，LINE貼圖今年已12歲，至今累計955萬組海內外作品。根據統計，台灣擁有最多貼圖的用戶，累計下載超過4萬5000組貼圖，即使每天傳5組，也要將近25年才會傳完。

LINE今天在官網發文，首度分享有趣的貼圖冷知識，台灣平均每人擁有LINE貼圖數量前3名地區分別為新竹市、嘉義市、台北市，並未集中在特定區域。

根據LINE貼圖調查，最愛贈送貼圖的時機以特殊節日為主，前3名分別是農曆新年、情人節、聖誕節。

LINE觀察過去一年台灣用戶的貼圖使用習慣，用戶最愛傳送的前3名貼圖以呵呵笑為主，大部分都傳遞正面快樂的情緒。

今年的貼圖傳送榜第1名是漫畫「間諜家家酒」人氣角色安妮亞「謎之微笑」，第2、3名為胖鯊魚鯊西米的「笑到流淚的哈哈哈」、「靦腆微笑」。