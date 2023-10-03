羚邦超強IP傾巢而出 《數碼寶貝 02 The Beginning》動漫節獨家限定

南部10月最火熱的動漫界盛事：《KICA高雄國際動漫節》即將於10月6日至9日在高雄巨蛋體育場展開；來自全台各地的參展單位無不使盡渾身解數推出琳瑯滿目的吸睛商品；而羚邦也推出旗下最精華的八大IP上陣：《咒術迴戰》、《【我推的孩子】》、《鏈鋸人》、《排球少年!!》、《藍色監獄》、《我的英雄學院》、《搖曳露營△》與《機動戰士鋼彈 水星的魔女》等，無一不是目前市場最受歡迎的動畫作品，絕對要讓粉絲們逛得開心，買得過癮。

除了每部動畫作品都推出俱備獨特個性的實用商品、精美壓克力人物立牌、拼圖與可愛抱枕等只有在動漫節才會出現的限定好物之外，羚邦也為粉絲們精心選出其中四種最熱門、最受粉絲們歡迎與期待的IP作為福袋，分別是：《咒術迴戰》、《【我推的孩子】》、《排球少年!!》與《鏈鋸人》，保證每一樣都令人愛不釋手。

《咒術迴戰》福袋內含隨機款式的雙面方型抱枕與帥氣的側背包各一只，而其中人氣最高的30公分壓克力立牌，你拿到的會是夏油傑還是五條悟，就看你跟他們誰的緣分深！《【我推的孩子】》福袋則是放入以小愛舞台形象為主的鑰匙圈、大桌墊、抱枕與小愛應援緹花毛巾各一份，滿滿的粉紅色，讓你被幸福、可愛與全身都散發著無比魅力的小愛包圍；《排球少年!!》也給出隨機款式的抱枕與寫著「飛吧」的緹花毛巾各一件，還有一個讓你為每位排球小將們加油吶喊後口乾舌燥時方便補充水分的帥氣保溫瓶，真的是非常的貼心。《鏈鋸人》除了有多款式的造型手環，讓你高調地成為對魔特異四課成員外，可愛的橘色波奇塔緹花毛巾與面露驚訝表情的波奇塔絨毛玩偶，絕對是你每天早上吃吐司或是看《鏈鋸人》時的最佳良伴。

上述各項福袋都有自己專屬的主題紙袋，每一份均一價只要1000元，絕對物超所值，值得入手；另外，10月27日就要在全台上映的《數碼寶貝02 THE BEGINNING》也在高雄國際動漫節售出「KICA 動漫展限定票」，凡購買一張電影紀念票即贈B2海報一張，只有在4天的展期內才買得到，數量有限，僅此一家，晚來就真的可能買不到了。