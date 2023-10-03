momo購物網「雙10生日慶」近百大爆品限時下殺28折起

迎戰10月百貨週年慶強檔，momo購物網19週年慶適逢雙十國慶，即日起至10月10日舉辦「雙10生日慶」，除了近百大爆品限時下殺28折起，更祭出5大優惠，momo購物網也搶先公開「雙10生日慶」必買爆品，如SK-II大容量肌活活膚霜、Dyson吸塵器大全配、FUJI AI智能按摩椅等。看準週年慶超狂買氣，momo電視購物也趁勢推出「Dyson HS05多功能造型器」抽獎活動，即日起至10/31下單即可參加。

momo購物網「雙10生日慶」重磅推出5大優惠，包括10月7日至10月9日連假限定，單日累積消費額即可參加擲骰遊戲，消費滿5,000元最高享5% mo幣回饋（上限500元）、消費滿15,000元享最高10% mo幣回饋（上限2,000元）；10月10日當天限定「滿千送百慶生日」，單日累積消費滿5,000元登記送500元mo幣（限1,500名）、滿10,000元送1,000元mo幣（限750名）；以及每每掀起搶購潮的「精選商品加價購」，單日累積消費滿20,000元即可登記以10元銅板價加購故宮春夏秋冬花卉雙碗盤組。

活動期間別忘了準時上線參加「天天簽到賺mo幣」、「整點搶優惠」活動，最高130元mo幣輕鬆入袋。「天天簽到賺mo幣」進入活動頁面完成簽到並分享給親朋好友，即可獲得最高30元mo幣；「整點搶優惠」將於每天00:10、09:10、10:10、12:10、14:10、16:10、18:10、20:10、21:10、22:10共10時段準時開跑，送出最高百元mo幣（每天限搶36,000名額）。

momo購物網搶先公開「雙10生日慶」必買爆品清單，「FUJI AI智能愛摩椅FE-3235」限時下殺5折活動價39,900元；「Dyson Digital Slim Fluffy Extra SV18」輕量無線吸塵器紫色大全配活動價13,888元；「SK-II致臻肌活活膚霜125g」直降58折，最高登記送1,200元mo幣；「ASUS華碩14吋13代i7輕薄16G筆電（蜜誘金）」獨家87折優惠價25,999元；「Ariel抗菌洗衣精2+8件組」平均單件下殺79.9元。

看準19週年慶與雙十國慶商機，momo電視購物也趁勢推出「19週年慶」活動，即日起至10月31日於momo購物網－看看買、momo購物台、momo型錄不限金額下單，就有機會抽中價值17,600元的「Dyson HS05多功能造型器」。