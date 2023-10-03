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台灣虎航開航桃園-高知 直飛坂本龍馬的故鄉

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航將於2023年11月1日正式開航桃園-高知航線，直抵日本四國最南端，也是台灣虎航首個直飛四國的航點。記者黃仲明／攝影
台灣虎航將於2023年11月1日正式開航桃園-高知航線，直抵日本四國最南端，也是台灣虎航首個直飛四國的航點。記者黃仲明／攝影

台灣虎航今天（3日）宣布將於2023年11月1日正式開航桃園-高知航線，直抵日本四國最南端，不僅是台灣虎航首個直飛四國的航點，也讓台灣虎航在日本的飛航版圖再下一城，航網更為四通八達。

台灣虎航表示，高知位於日本四國最南端，擁有日本百大名城「高知城」，更是日本近代革新英雄坂本龍馬的故鄉，每年都吸引許多龍馬迷前往朝聖外，當地還有號稱「日本最後一條清流」的四萬十川，閃爍寶石光澤般蜿蜒上百公里的純淨河川，宛如世外桃源的山光水色，也讓到此遊客流連忘返。

台虎指出，桃園-高知航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT-250，每周三、六的上午8:40自桃園機場起飛；回程航班編號IT-251，每周三、六的下午14:00自高知龍馬機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2023年10月4日上午10:00起至2023年10月5日晚間23:59推出單程未稅新台幣2,499起的開賣促銷價，搭乘日期為2023年11月1日起至2024年3月30日止。更多相關開賣訊息請詳見台虎官網之活動網頁。

台灣虎航 日本 桃園機場

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