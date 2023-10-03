聽新聞
test
0:00 / 0:00
「貳樓」插旗華泰名品城 攜手「好丘」推出限定餐點
2023年貳樓餐飲集團繼淡水店、台中秀泰文心店接續開幕後，本月正式插旗華泰名品城1期3樓主題餐廳區，並以紐約市的標誌性地點第五大道和時代廣場為設計靈感來源，更與「好丘Good Cho's」攜手合作，推出兩道限定餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」和「Mulberry 酪梨火腿貝果」。來店任選一項貝果限定餐，可享有全品項咖啡半價優惠。
餐廳空間以電影《全面啟動》為概念，將高聳建築物倒掛於天花，呈現電影般城市上下顛倒的奇幻視覺，搭配不停變化場景的LED燈帶，營造出燈火通明的霓虹夜景，重現紐約的花花世界。中島檯面以「中央公園」為設計概念，讓人彷彿漫步於紐約市中心。
限定餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」，是紐約最經典的貝果風味，以好丘的四季春貝果為主體，以東台灣帶有淡雅梔子花香的原生茶葉細磨拌入麵團，一口咬下除了原生的麥香味外，尾韻帶出甘甜烏龍韻味及清新茶香，包覆貳樓特製奶油起司和燻鮭魚，搭貝清脆黃瓜薄片，濃郁又清爽內餡搭配外皮的自然茶香，入口時釋放出鮮甜適中的風味，激盪多層次口感。
限定餐點「Mulberry 酪梨火腿貝果」，以來自南台灣野生桑葚果的貝果為主體，天然酸甜滋味散發濃烈的在地莓果氣息，特別選用軟中帶脆的酪梨，使用特調辣油醃製調味，搭配鹹味火腿帶入平衡點綴，鑲著一顆完美太陽蛋，一口咬下半熟蛋液伴隨內餡香氣化開，滑潤濃郁與辣中帶甜的垂涎滋味，令人一試成癮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言