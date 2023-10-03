「貳樓」插旗華泰名品城 攜手「好丘」推出限定餐點

2023年貳樓餐飲集團繼淡水店、台中秀泰文心店接續開幕後，本月正式插旗華泰名品城1期3樓主題餐廳區，並以紐約市的標誌性地點第五大道和時代廣場為設計靈感來源，更與「好丘Good Cho's」攜手合作，推出兩道限定餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」和「Mulberry 酪梨火腿貝果」。來店任選一項貝果限定餐，可享有全品項咖啡半價優惠。

餐廳空間以電影《全面啟動》為概念，將高聳建築物倒掛於天花，呈現電影般城市上下顛倒的奇幻視覺，搭配不停變化場景的LED燈帶，營造出燈火通明的霓虹夜景，重現紐約的花花世界。中島檯面以「中央公園」為設計概念，讓人彷彿漫步於紐約市中心。

限定餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」，是紐約最經典的貝果風味，以好丘的四季春貝果為主體，以東台灣帶有淡雅梔子花香的原生茶葉細磨拌入麵團，一口咬下除了原生的麥香味外，尾韻帶出甘甜烏龍韻味及清新茶香，包覆貳樓特製奶油起司和燻鮭魚，搭貝清脆黃瓜薄片，濃郁又清爽內餡搭配外皮的自然茶香，入口時釋放出鮮甜適中的風味，激盪多層次口感。