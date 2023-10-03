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「貳樓」插旗華泰名品城 攜手「好丘」推出限定餐點

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
店內中島檯面，以「中央公園」為設計概念，讓人彷彿漫步於紐約市中心。圖／貳樓提供。
店內中島檯面，以「中央公園」為設計概念，讓人彷彿漫步於紐約市中心。圖／貳樓提供。

2023年貳樓餐飲集團繼淡水店、台中秀泰文心店接續開幕後，本月正式插旗華泰名品城1期3樓主題餐廳區，並以紐約市的標誌性地點第五大道和時代廣場為設計靈感來源，更與「好丘Good Cho's」攜手合作，推出兩道限定餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」和「Mulberry 酪梨火腿貝果」。來店任選一項貝果限定餐，可享有全品項咖啡半價優惠。

餐廳空間以電影《全面啟動》為概念，將高聳建築物倒掛於天花，呈現電影般城市上下顛倒的奇幻視覺，搭配不停變化場景的LED燈帶，營造出燈火通明的霓虹夜景，重現紐約的花花世界。中島檯面以「中央公園」為設計概念，讓人彷彿漫步於紐約市中心。

限定餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」，是紐約最經典的貝果風味，以好丘的四季春貝果為主體，以東台灣帶有淡雅梔子花香的原生茶葉細磨拌入麵團，一口咬下除了原生的麥香味外，尾韻帶出甘甜烏龍韻味及清新茶香，包覆貳樓特製奶油起司和燻鮭魚，搭貝清脆黃瓜薄片，濃郁又清爽內餡搭配外皮的自然茶香，入口時釋放出鮮甜適中的風味，激盪多層次口感。

限定餐點「Mulberry 酪梨火腿貝果」，以來自南台灣野生桑葚果的貝果為主體，天然酸甜滋味散發濃烈的在地莓果氣息，特別選用軟中帶脆的酪梨，使用特調辣油醃製調味，搭配鹹味火腿帶入平衡點綴，鑲著一顆完美太陽蛋，一口咬下半熟蛋液伴隨內餡香氣化開，滑潤濃郁與辣中帶甜的垂涎滋味，令人一試成癮。

限定餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」。圖／貳樓提供。
限定餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」。圖／貳樓提供。
限定餐點「Mulberry 酪梨火腿貝果」。圖／貳樓提供。
限定餐點「Mulberry 酪梨火腿貝果」。圖／貳樓提供。
店內風格設計 融合電影概念的全新紐約風，如同置身紐約街頭。圖／貳樓提供。
店內風格設計 融合電影概念的全新紐約風，如同置身紐約街頭。圖／貳樓提供。
貳樓餐飲集團進駐華泰名品城，位於園內1期3樓主題餐廳區。圖／貳樓提供。
貳樓餐飲集團進駐華泰名品城，位於園內1期3樓主題餐廳區。圖／貳樓提供。

鮭魚 酪梨

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