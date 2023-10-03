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Zara新聯名系列台灣也買得到！必收領帶設計條紋襯衫、真皮飛行員夾克

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
平價時尚龍頭Zara慶祝進駐日本市場25周年，於是聯手當地時裝品牌Masion Special推出一系列的限定男、女裝以及童裝。圖／Zara提供
平價時尚龍頭Zara慶祝進駐日本市場25周年，於是聯手當地時裝品牌Masion Special推出一系列的限定男、女裝以及童裝。圖／Zara提供

這一次的聯名系列，台灣也買得到了！平價時尚龍頭Zara慶祝進駐日本市場25周年，於是聯手當地時裝品牌Masion Special推出一系列的限定男、女裝以及童裝。其中的領帶設計條紋襯衫、真皮飛行員夾克，具備Masion Special招牌元素，絕對是今年秋冬必備款。

Masion Special擅長混搭不同材質，注重剪裁與比例之餘，也在意實穿性，特別是寬鬆輪廓打破男、女裝界線，而為消費者所熟知。此次與Zara的聯名系列，也幾乎是Masion Special現有的秋冬產品再延伸，像是雙排扣毛料大衣、丹寧夾克等，都能在合作系列中看到變化款，而且價格變得更親民，最貴單品萬元有找。其中備受關注到首推女裝與童裝兼有領帶設計條紋襯衫，簡約中帶有設計與時髦感，適合不同場合配搭。男裝則有各式大衣、外套選項，當中的一款，帶有多功能口袋設計、可調式下擺，穿上後能凸顯率性，而且定價同樣是萬元以下，可說是十分超值。不只有服飾，涵蓋了項鍊、高跟鞋與包包等配件系列，也十分好入手。

Gap將和潮流藝術家、二手服飾店經營者Sean Wotherspoon攜手，呈現以80年代到千禧年之間流行服飾汲取靈感的限定系列。圖／Gap提供
Gap將和潮流藝術家、二手服飾店經營者Sean Wotherspoon攜手，呈現以80年代到千禧年之間流行服飾汲取靈感的限定系列。圖／Gap提供

不只有Masion Special與Zara聯名系列登台開賣，Gap也將和潮流藝術家、二手服飾店經營者Sean Wotherspoon攜手，呈現以80年代到千禧年之間流行服飾汲取靈感的限定系列。懷舊風格當道，因此Sean Wotherspoon曾和Gap合作，於美國推出他精選的品牌二手服飾，上架後迅速被秒殺。看好復古趨勢於是Gap再邀請Sean Wotherspoon結合了千禧年之前流行服飾元素，進行創作，將品牌經典單品透過新配色和創意圖案再造。共推出包含雙面拉鍊圓領衫、連帽上衣、燈芯絨寬褲、牛仔拉鍊外套等9款單品，預計在10月中旬於Gap統一時代百貨台北店、板橋大遠百，以及官網限定販售。

Zara與Masion Special聯名系列中，首推女裝與童裝兼有領帶設計條紋襯衫，簡約中帶有設計與時髦感，適合不同場合配搭。圖／Zara提供
Zara與Masion Special聯名系列中，首推女裝與童裝兼有領帶設計條紋襯衫，簡約中帶有設計與時髦感，適合不同場合配搭。圖／Zara提供

與Zara的聯名系列，也幾乎是Masion Special現有的秋冬產品再延伸。圖／Zara提供
與Zara的聯名系列，也幾乎是Masion Special現有的秋冬產品再延伸。圖／Zara提供

Zara與Masion Special聯名系列男裝則有各式大衣、外套選項，當中的一款，帶有多功能口袋設計、可調式下擺，穿上後能凸顯率性，而且定價同樣是萬元以下。圖／Zara提供
Zara與Masion Special聯名系列男裝則有各式大衣、外套選項，當中的一款，帶有多功能口袋設計、可調式下擺，穿上後能凸顯率性，而且定價同樣是萬元以下。圖／Zara提供

Zara與Masion Special聯名系列流蘇裝飾提花開襟衫，3,490元。圖／Zara提供
Zara與Masion Special聯名系列流蘇裝飾提花開襟衫，3,490元。圖／Zara提供

Zara與Masion Special聯名系列短版牛仔襯衫，2,490元。圖／Zara提供
Zara與Masion Special聯名系列短版牛仔襯衫，2,490元。圖／Zara提供

Zara與Masion Special聯名系列金屬效果真皮單肩包，4,490元。圖／Zara提供
Zara與Masion Special聯名系列金屬效果真皮單肩包，4,490元。圖／Zara提供

Gap 品牌 ZARA

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