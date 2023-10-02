新店裕隆城開幕把人都拉走？ 附近商場揭周年慶業績
新北市新店裕隆城9月28日開幕，每日人潮破萬，大量人潮造成周邊交通打結。環球購物中心指出，中和環球雖然距離較近，但客戶群較多為親子客，加上近期是周年慶，除優惠外更與三麗鷗hello kitty聯名，業績並未受到太大影響；新莊宏匯廣場也說，裕隆城開幕時間恰逢他們周年慶，今年前4日業績與去年同期相比成長2成。
環球購物中心指出，目前觀察中和環球、板橋環球業績並未受到太大影響，其中板橋環球為多鐵共構，多商務客，中和環球則主打親子客，不僅有影城、餐飲，近年也陸續引進網購平價女裝等，客群並未與裕隆城重疊度較小。此外，往年周年慶除優惠外，今年還加入餐飲10%回饋、與三麗鷗hello kitty聯名，抽日本三麗鷗和諧樂園雙人遊等。
宏匯廣場則表示，9月28日裕隆城開幕時，他們適逢周年慶首日，4天下來業績比去年同期成長2成，人流也多4成。今年也調整櫃位，升級百貨內餐飲品牌，加上有演場會場地，吸引約3、4成年輕族群及外地客；此˙外，附近移入人口也增加商場人流，且距離裕隆城較遠，認為影響程度不大。
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