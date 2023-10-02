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祭出「鈔」強優惠　大江購物中心周年慶開跑

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

全台百貨商場的周年慶大戰正式開打，業者們紛紛祭出優惠折扣準備搶客，大江購物中心將於雙十連假前夕、10月6至29日舉辦周年慶促銷活動，祭出首十日聯名卡友消費滿999元贈送200元、化妝品消費滿3仟元送300元等電子現金券滿額回饋，看好年輕世代消費爆發力，館內引進國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特、韓國潮牌MLB KOREA等品牌進駐，為周年慶全力助攻。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，今年周年慶選在雙十連假前正式開跑，就是看好購物中心每到假日買氣的爆發力，所以消費達門檻即贈送十足抵用電子現金券，就是要讓顧客「鈔」有感。

百貨周年慶購物旺季也是各家銀行信用卡消費的高峰檔期，大江購物中心與玉山、中信、台新、遠東商銀、台灣銀行、合作金庫、華南、第一、聯邦、星展、台灣企銀等多家銀行推出信用卡刷卡滿額禮贈送電子現金券活動。

大江購物中心表示，為搶攻高端客層的荷包，特別針對珠寶、大家電、健康器材、化妝品與香氛專櫃推出「高門檻滿額加碼送」回饋，當日單筆消費滿額達5萬、10萬及20萬元分別可以獲得加碼回饋的1000、3000及8000元電子現金券，限量贈送。

大江購物中心也說，近年來桃園市人口數逆勢成長，不僅移入人口為全台直轄市之冠，其平均年齡更是六都之中最年輕的城市，為擴展新興客層以吸引年輕族群的目光，針對該客層追求流行話題商品、習慣上網購物的消費行為，大江購物中心積極引進的相關品牌包括：國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特、韓國潮牌MLB KOREA等網路話題品牌。

周年慶 品牌

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