南部孩子的故事「謝謝大家收看」 高雄演出

由金星文創、聯合數位文創、好位子劇團主辦，王偉忠監製主演的舞台劇「謝謝大家收看」台北首演4場票房完售，笑聲與淚水齊飛，好評不斷，10月27至29日將巡迴至高雄衛武營演出，王偉忠與女主角于子育同邀觀眾來看戲。王偉忠說，他在嘉義出生長大，這齣戲描寫當年他帶著全家積蓄與夢想，上台北闖蕩電視圈的歷程與心情，「南部孩子」看了一定更有共鳴。

王偉忠表示，每個人的人生都是不斷地「歡迎大家收看」與「謝謝大家收看」，到了敬老卡的年紀，特別想做齣戲談談人生，他非常感謝合作30餘年的郭子乾，與合作20餘年的于子育願意與他同台演出，加上新生代演員王意萱、周定緯、姜柏任、鄭慕岑以及操偶藝術家邱米溱，完成這齣很特殊、也很好看的作品。

「謝謝大家收看」讓許多藝人朋友看完都覺得感動，張小燕說，「故事有血有淚，講一個南部孩子怎麼到台北，怎麼樣光宗耀祖，怎麼老而不退休，還在耍帥！」高怡平則說，她看完後哭到有點「衣冠不整」。

「覺得偉忠哥好勇敢」蔡康永看完後說，偉忠哥做出了有生命力的作品，並認為那不是偉忠哥一個人的故事，「我覺得那是我們大家的故事！」

「謝謝大家收看」10月27日到29日在高雄衛武營演出4場，購票請至udn售票網或便利商店。