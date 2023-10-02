聽新聞
test
0:00 / 0:00
南部孩子的故事「謝謝大家收看」 高雄演出
由金星文創、聯合數位文創、好位子劇團主辦，王偉忠監製主演的舞台劇「謝謝大家收看」台北首演4場票房完售，笑聲與淚水齊飛，好評不斷，10月27至29日將巡迴至高雄衛武營演出，王偉忠與女主角于子育同邀觀眾來看戲。王偉忠說，他在嘉義出生長大，這齣戲描寫當年他帶著全家積蓄與夢想，上台北闖蕩電視圈的歷程與心情，「南部孩子」看了一定更有共鳴。
王偉忠表示，每個人的人生都是不斷地「歡迎大家收看」與「謝謝大家收看」，到了敬老卡的年紀，特別想做齣戲談談人生，他非常感謝合作30餘年的郭子乾，與合作20餘年的于子育願意與他同台演出，加上新生代演員王意萱、周定緯、姜柏任、鄭慕岑以及操偶藝術家邱米溱，完成這齣很特殊、也很好看的作品。
「謝謝大家收看」讓許多藝人朋友看完都覺得感動，張小燕說，「故事有血有淚，講一個南部孩子怎麼到台北，怎麼樣光宗耀祖，怎麼老而不退休，還在耍帥！」高怡平則說，她看完後哭到有點「衣冠不整」。
「覺得偉忠哥好勇敢」蔡康永看完後說，偉忠哥做出了有生命力的作品，並認為那不是偉忠哥一個人的故事，「我覺得那是我們大家的故事！」
「謝謝大家收看」10月27日到29日在高雄衛武營演出4場，購票請至udn售票網或便利商店。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言