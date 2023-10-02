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讀者10月號 探索優質婚姻

聯合報／ 台北訊

近年離婚率大增，《讀者》最新一期10月號「什麼才是優質的婚姻」，告知好婚姻生活的簡單判別標準就是兩個人玩到一起、有共同興趣愛好、對生活有一樣的期許，且不管距離多遠、結婚多久，所有想法、感受、顧忌與希冀都想第一時間與另一半分享，兩人永遠有說不完的話。

「何日君再來」是作者逐漸失智且意識混亂的母親對已離世的父親說了一句：「我就記得陸運坤是我夫君」。這篇文章是作者回憶父母相親相愛過往，從父母相互扶持的背影中明白「地老天荒」的含義。

科學新知部分，「生存訓練」告訴讀者在惡劣與危險環境中有10項維持生存原則，當中的第6項是：如果是幾個人同行，要由一個人來做決定，其他人服從命令。作者稱，一個遇險的群體是必須有一人是有權威的，容不得翻來覆去的質疑和挑戰。

《讀者》摘文來自海內外知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2022年合訂本優惠中，諮詢電話（02）27028599。

婚姻 父母 相親

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