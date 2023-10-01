24春夏時裝周／香奈兒探索南法風情 周二晚間大秀上線
香奈兒2024春夏高級時裝系列大秀即將於巴黎時間2023年10月3日星期二的下午2點（台灣時間晚上8點），於官網（CHANEL.COM）發佈。
此次前導影像攝於位在法國南部耶爾（Hyères）的諾瓦耶別墅（Villa Noailles）之花園中拍攝，由荷蘭模特兒Rianne Van Rompaey演繹，並由攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡。由目前發佈的影像中可以預期，這次由香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）構思設計的系列作品，將透過諾瓦耶別墅這座現代主義的建築，重新探索之於品牌意義深遠的南法風情，60、70年代的度假氛圍，預計也將是這次大秀的重要線索。
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