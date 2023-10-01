24春夏時裝周／孫盛希看秀帥又辣 紀梵希星光太閃

2024春夏巴黎時裝周持續進行，當地時間周五登場的印花品牌LEONARD，去年被日本集團三共生興併購後，在創意總監Georg Lux帶領之下朝年輕化的方向翻新，將傳統的印花圖騰重新演繹，嫩粉紅、薄荷綠、鮮黃色調組成繽紛而歡愉的度假氣息，從日間漫步沙灘休閑的褲裝、到晚間宴會的女神洋裝，復古風格的印花與剪裁讓人想起70年代在地中海地區的夏日假期。

張柏芝出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供 韓國男團SEVENTEEN當紅偶像團員小八徐明浩出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供

周六登場的品牌，有台灣當紅高手孫盛希與《璀璨帝國》的時尚造型師梁伊妮（Tina Leung）出席的ISABEL MARANT設計師同名品牌，以顛覆傳統的設計受到巴黎女性熱愛。該系列從觀賞性的新藝術曲線和光芒中汲取靈感，手工刺繡勾勒出的精美圖案妝點薄紗上衣和洋裝，品牌的經典絲綿T恤和棉質針織洋裝展現不受拘束的叛逆，金線星座圖案點綴在牛仔裝上，降落傘面料與楔形坡跟進一步提升了輪廓感。詩意而婉約的方式展現人們對輕盈與女性魅力的渴望。

好萊塢巨星雪歌妮薇佛出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供 傳奇歌手雪兒與ALEXANDER EDWARDS出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供 Tina Leung出席ISABEL MARANT 2024春夏女裝大秀。圖／惇聚國際提供 好萊塢明星傑瑞德雷托出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供