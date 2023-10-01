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24春夏時裝周／孫盛希看秀帥又辣 紀梵希星光太閃

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
台灣女歌手孫盛希出席ISABEL MARANT 2024春夏女裝大秀。圖／惇聚國際提供
台灣女歌手孫盛希出席ISABEL MARANT 2024春夏女裝大秀。圖／惇聚國際提供

2024春夏巴黎時裝周持續進行，當地時間周五登場的印花品牌LEONARD，去年被日本集團三共生興併購後，在創意總監Georg Lux帶領之下朝年輕化的方向翻新，將傳統的印花圖騰重新演繹，嫩粉紅、薄荷綠、鮮黃色調組成繽紛而歡愉的度假氣息，從日間漫步沙灘休閑的褲裝、到晚間宴會的女神洋裝，復古風格的印花與剪裁讓人想起70年代在地中海地區的夏日假期。

張柏芝出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供
張柏芝出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供
韓國男團SEVENTEEN當紅偶像團員小八徐明浩出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供
韓國男團SEVENTEEN當紅偶像團員小八徐明浩出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供

周六登場的品牌，有台灣當紅高手孫盛希與《璀璨帝國》的時尚造型師梁伊妮（Tina Leung）出席的ISABEL MARANT設計師同名品牌，以顛覆傳統的設計受到巴黎女性熱愛。該系列從觀賞性的新藝術曲線和光芒中汲取靈感，手工刺繡勾勒出的精美圖案妝點薄紗上衣和洋裝，品牌的經典絲綿T恤和棉質針織洋裝展現不受拘束的叛逆，金線星座圖案點綴在牛仔裝上，降落傘面料與楔形坡跟進一步提升了輪廓感。詩意而婉約的方式展現人們對輕盈與女性魅力的渴望。

好萊塢巨星雪歌妮薇佛出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供
好萊塢巨星雪歌妮薇佛出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供
傳奇歌手雪兒與ALEXANDER EDWARDS出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供
傳奇歌手雪兒與ALEXANDER EDWARDS出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供
Tina Leung出席ISABEL MARANT 2024春夏女裝大秀。圖／惇聚國際提供
Tina Leung出席ISABEL MARANT 2024春夏女裝大秀。圖／惇聚國際提供
好萊塢明星傑瑞德雷托出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供
好萊塢明星傑瑞德雷托出席紀梵希2024春夏女裝大秀。圖／紀梵希提供

同日舉辦的紀梵希（Givenchy）春夏大秀更是星光熠熠，包括好萊塢巨星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）、雪兒（Cher）、傑瑞德雷托（Jared Leto）、韓國男團SEVENTEEN當紅偶像團員徐明浩（The8）、以及凍齡女神張柏芝。本季的設計跟基於藝術總監Matthew M. Williams對於優雅的反思，雕塑線條和輪廓結合陽剛和飄逸，裙子套裝搭配踩腳踝的長裙和飛行夾克，象徵優雅的花卉賦予了整個系列柔和感，出現在刺繡、手繪圖案、印花、和雕刻金屬首飾中。

紀梵希2024春夏女裝輪廓將剛性和輕鬆相結合。圖／紀梵希提供
紀梵希2024春夏女裝輪廓將剛性和輕鬆相結合。圖／紀梵希提供
正裝演繹了本季的雕塑線條和花卉圖案，呈現在玫瑰形的蕾絲雞尾酒裙和紗或緞裙中，它們繚繞成玫瑰的形狀。圖／紀梵希提供
正裝演繹了本季的雕塑線條和花卉圖案，呈現在玫瑰形的蕾絲雞尾酒裙和紗或緞裙中，它們繚繞成玫瑰的形狀。圖／紀梵希提供
LEONARD 2024春夏女裝系列洋溢復古70年度度假風。圖／三共生興提供
LEONARD 2024春夏女裝系列洋溢復古70年度度假風。圖／三共生興提供
LEONARD 2024春夏女裝系列洋溢復古70年度度假風。圖／三共生興提供
LEONARD 2024春夏女裝系列洋溢復古70年度度假風。圖／三共生興提供
紀梵希2024春夏女裝反思何謂優雅。圖／紀梵希提供
紀梵希2024春夏女裝反思何謂優雅。圖／紀梵希提供
ISABEL MARANT 2024春夏女裝系列以降落傘面料提升了輪廓感。圖／惇聚國際提供
ISABEL MARANT 2024春夏女裝系列以降落傘面料提升了輪廓感。圖／惇聚國際提供
ISABEL MARANT 2024春夏女裝系列，手工刺繡勾勒出的精美圖案妝點薄紗上衣和洋裝。圖／惇聚國際提供
ISABEL MARANT 2024春夏女裝系列，手工刺繡勾勒出的精美圖案妝點薄紗上衣和洋裝。圖／惇聚國際提供
ISABEL MARANT 2024春夏女裝系列從觀賞性的新藝術曲線和光芒中汲取靈感。圖／惇聚國際提供
ISABEL MARANT 2024春夏女裝系列從觀賞性的新藝術曲線和光芒中汲取靈感。圖／惇聚國際提供
LEONARD 2024春夏女裝系列洋溢復古70年度度假風。圖／三共生興提供
LEONARD 2024春夏女裝系列洋溢復古70年度度假風。圖／三共生興提供
花朵是紀梵希優雅的不朽象徵，以不同的姿態盛開在紀梵希2024春夏女裝。圖／紀梵希提供
花朵是紀梵希優雅的不朽象徵，以不同的姿態盛開在紀梵希2024春夏女裝。圖／紀梵希提供
LEONARD 2024春夏女裝系列洋溢復古70年度度假風。圖／三共生興提供
LEONARD 2024春夏女裝系列洋溢復古70年度度假風。圖／三共生興提供
ISABEL MARANT 2024春夏女裝系列，手工刺繡勾勒出的精美圖案妝點薄紗上衣和洋裝。圖／惇聚國際提供
ISABEL MARANT 2024春夏女裝系列，手工刺繡勾勒出的精美圖案妝點薄紗上衣和洋裝。圖／惇聚國際提供

設計師 總監 好萊塢 時裝周

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