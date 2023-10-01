24春夏時裝周／孫盛希看秀帥又辣 紀梵希星光太閃
2024春夏巴黎時裝周持續進行，當地時間周五登場的印花品牌LEONARD，去年被日本集團三共生興併購後，在創意總監Georg Lux帶領之下朝年輕化的方向翻新，將傳統的印花圖騰重新演繹，嫩粉紅、薄荷綠、鮮黃色調組成繽紛而歡愉的度假氣息，從日間漫步沙灘休閑的褲裝、到晚間宴會的女神洋裝，復古風格的印花與剪裁讓人想起70年代在地中海地區的夏日假期。
周六登場的品牌，有台灣當紅高手孫盛希與《璀璨帝國》的時尚造型師梁伊妮（Tina Leung）出席的ISABEL MARANT設計師同名品牌，以顛覆傳統的設計受到巴黎女性熱愛。該系列從觀賞性的新藝術曲線和光芒中汲取靈感，手工刺繡勾勒出的精美圖案妝點薄紗上衣和洋裝，品牌的經典絲綿T恤和棉質針織洋裝展現不受拘束的叛逆，金線星座圖案點綴在牛仔裝上，降落傘面料與楔形坡跟進一步提升了輪廓感。詩意而婉約的方式展現人們對輕盈與女性魅力的渴望。
同日舉辦的紀梵希（Givenchy）春夏大秀更是星光熠熠，包括好萊塢巨星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）、雪兒（Cher）、傑瑞德雷托（Jared Leto）、韓國男團SEVENTEEN當紅偶像團員徐明浩（The8）、以及凍齡女神張柏芝。本季的設計跟基於藝術總監Matthew M. Williams對於優雅的反思，雕塑線條和輪廓結合陽剛和飄逸，裙子套裝搭配踩腳踝的長裙和飛行夾克，象徵優雅的花卉賦予了整個系列柔和感，出現在刺繡、手繪圖案、印花、和雕刻金屬首飾中。
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