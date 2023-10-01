iPhone 15 Pro過熱再添議！陸果粉怨燙到hold不住 郭明錤揭「鈦」熱關鍵

iPhone 15 Pro過熱在各地引發話題，上海第一財經報導，大陸用戶也有相同的抱怨。一名用戶在蘋果官方論壇寫道：「我買了新款iPhone 15 Pro，它太熱了，燙得拿不動。我可以把它長時間放著充電嗎？」還有人在蘋果論壇上曬出手機邊上的溫度計，顯示溫度高達44度。

報導稱，其實不僅iPhone 15 Pro有過熱問題，iPhone 14 Pro及Pro Max也有類似的過熱情況。iPhone 15 Pro系列外殼使用的是鈦金屬，相較於iPhone 14 Pro的不銹鋼金屬而言更加輕薄，盡管兩者在導熱方面的性質類似，但由於鈦金屬的材質更輕，吸熱也更少，這導致iPhone 15 Pro用戶對散熱不良的感受可能更為顯著。

根據蘋果官方網站介紹，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，採用質地堅固和輕盈的航空級鈦金屬打造，帶來蘋果有史以來最輕盈的Pro機型。這也成為該公司在推廣今年新款iPhone Pro機型的一大賣點。

天風國際證券分析師郭明錤在「X」平台上指出：「iPhone 15 Pro系列的過熱問題與台積電的3奈米晶片製程無關。」他表示，過熱問題很可能是「蘋果為了手機重量更輕而對散熱系統設計作出的妥協，比如散熱面積更小，採用鈦合金影響散熱效果」。

郭明錤認為，蘋果可能會通過軟體更新來解決這個問題，但除非是通過調降處理器的效能，否則對散熱效果的改善可能有限。他還表示，如果散熱問題不得到解決，可能會影響iPhone Pro的銷售。

第一財經記者查詢蘋果公司中國官網發現，iPhone 15 Pro的發貨周期已較上周有所縮短，目前下單，預計發貨日期為2至3周；iPhone 15 Pro Max的預計發貨日期為5-6周。相比之下，iPhone 15基本款則無需等待。