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攜手4位大師！SHANG XIA上下呈現「時上．當下」藏品展

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展，10月26日至11月5日在台北寶麗廣場揭幕。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展，10月26日至11月5日在台北寶麗廣場揭幕。圖／SHANG XIA上下提供

致力於傳承東方生活美學，以及精湛工藝的SHANG XIA上下，攜手當代4位藝術家，呈現出「時上．當下」限量藏品展，10月26日至11月5日在台北寶麗廣場揭幕，將可看到當代的藝術大師們，與SHANG XIA上下合作聯名的多款限量臻品，呈現出藝術與工藝的完美結合。

藝術家丁乙擅長幾何抽象的藝術，作品中可看出高度機械化、重複度與精確性，但也能看出實驗性與創新，在80年代後期以「十字」為創作，重複出現的「+、x」，都給觀賞者帶來不同且趣味的解讀。丁乙聯名SHANG XIA上下 「大天地系列」的碳纖維家具，運用丁乙的「十示」畫作，結合傳統漆藝的剔犀工藝，在碳纖維表面還原藝術家的筆觸，充滿視覺張力。

擅長雕刻、漆器的藝術家甘而可，從小學習木工，之後跟隨屯溪漆器藝術家俞金海學習，致力於復興徽州漆藝、研究犀皮漆技術，該門技術因為肌理與犀牛肚臍的花紋相似而得名，而他也保留下古老的技藝，運用在SHANG XIA上下的致韵大漆茶罐系列中。

結合東方抽象與傳統藝術的藝術家朱德群，擅長以書法的筆觸，結合抽象表現主義，其繪畫有著簡約造型、流暢筆觸與色彩變化，充滿強烈的視覺張力，而SHANG XIA上下將其畫作，運用在攬月包及絲巾配件系列中，營造出抽象山水的意境之美。

擅長於陶瓷手藝的藝術家何鑫，他的「賞瓷觀窯」採用古法古料與古老工藝，在傳統中注入當代美學，呈現出獨特風格的東方瓷器，與SHANG XIA上下合作推出的青花描金寶相紋對杯配托套裝，極具收藏價值。

SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展，10月26～29日，僅限貴賓藏家專屬鑑賞，10月30日至11月5日，開放大眾觀展。

SHANG XIA上下 「大天地系列」的碳纖維家具，運用丁乙的「十示」畫作。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下 「大天地系列」的碳纖維家具，運用丁乙的「十示」畫作。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家何鑫以古老技法製作的陶瓷製品，與SHANG XIA上下聯名合作。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家何鑫以古老技法製作的陶瓷製品，與SHANG XIA上下聯名合作。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家甘而可擅長漆器製作，與SHANG XIA上下合作致韵大漆茶罐系列。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家甘而可擅長漆器製作，與SHANG XIA上下合作致韵大漆茶罐系列。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家丁乙，以重複的圖案呈現出幾何抽象的藝術美感。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家丁乙，以重複的圖案呈現出幾何抽象的藝術美感。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家何鑫與SHANG XIA上下合作推出，青花描金寶相紋對杯配托套裝。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家何鑫與SHANG XIA上下合作推出，青花描金寶相紋對杯配托套裝。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家朱德群呈現出抽象山水畫，呈現在SHANG XIA上下攬月包及絲巾配件系列中。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家朱德群呈現出抽象山水畫，呈現在SHANG XIA上下攬月包及絲巾配件系列中。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家朱德群呈現出抽象山水畫，呈現在SHANG XIA上下攬月包及絲巾配件系列中。圖／SHANG XIA上下提供
藝術家朱德群呈現出抽象山水畫，呈現在SHANG XIA上下攬月包及絲巾配件系列中。圖／SHANG XIA上下提供

藝術家 畫作

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