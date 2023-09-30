攜手4位大師！SHANG XIA上下呈現「時上．當下」藏品展

致力於傳承東方生活美學，以及精湛工藝的SHANG XIA上下，攜手當代4位藝術家，呈現出「時上．當下」限量藏品展，10月26日至11月5日在台北寶麗廣場揭幕，將可看到當代的藝術大師們，與SHANG XIA上下合作聯名的多款限量臻品，呈現出藝術與工藝的完美結合。

藝術家丁乙擅長幾何抽象的藝術，作品中可看出高度機械化、重複度與精確性，但也能看出實驗性與創新，在80年代後期以「十字」為創作，重複出現的「+、x」，都給觀賞者帶來不同且趣味的解讀。丁乙聯名SHANG XIA上下 「大天地系列」的碳纖維家具，運用丁乙的「十示」畫作，結合傳統漆藝的剔犀工藝，在碳纖維表面還原藝術家的筆觸，充滿視覺張力。

擅長雕刻、漆器的藝術家甘而可，從小學習木工，之後跟隨屯溪漆器藝術家俞金海學習，致力於復興徽州漆藝、研究犀皮漆技術，該門技術因為肌理與犀牛肚臍的花紋相似而得名，而他也保留下古老的技藝，運用在SHANG XIA上下的致韵大漆茶罐系列中。

結合東方抽象與傳統藝術的藝術家朱德群，擅長以書法的筆觸，結合抽象表現主義，其繪畫有著簡約造型、流暢筆觸與色彩變化，充滿強烈的視覺張力，而SHANG XIA上下將其畫作，運用在攬月包及絲巾配件系列中，營造出抽象山水的意境之美。

擅長於陶瓷手藝的藝術家何鑫，他的「賞瓷觀窯」採用古法古料與古老工藝，在傳統中注入當代美學，呈現出獨特風格的東方瓷器，與SHANG XIA上下合作推出的青花描金寶相紋對杯配托套裝，極具收藏價值。